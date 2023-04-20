فادي طنّوس by فادي طنّوس

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عائلة شوماخر تخطط لمقاضاة مجلة نشرت مقابلة معه عبر الذكاء الصناعي

فادي طنّوس by فادي طنّوس
شوماخر

تخطط عائلة الألماني مايكل شوماخر بطل العالم 7 مرات لسباقات فورمولا واحد، لاتخاذ إجراء قانوني ضد مجلة أسبوعية ألمانية بسبب نشرها مقابلة معه بواسطة الذكاء الصناعي، وفقاً لوكالة “رويترز“.

وأشار متحدث باسم عائلة شوماخر، لـ”رويترز”، إلى تقارير منشورة عن إجراءات قانونية.

ولم يظهر سائق “فيراري” في العلن منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس إثر حادث تزلج في عطلة عائلية في جبال الألب الفرنسية في كانون الأول/ديسمبر 2013.

وتحافظ العائلة على خصوصيته منذ ذلك الحين، مع اقتصار مقابلته على المقربين ومعلومات محدودة عن حالته.

ونشرت النسخة الأخيرة من مجلة “دي أكتويل” على غلافها الأمامي صورة لـ”شومي” مبتسماً وتحتها عنوان “مايكل شوماخر… المقابلة الأولى”.

وأضاف العنوان: “بدا الأمر وكأنه حقيقي بشكل خادع”.

وفي الداخل، اتضح أن الاقتباسات المفترضة قد تمت بواسطة الذكاء الصناعي.

وقالت زوجته كورينا شوماخر، في فيلم وثائقي على منصة “نتفليكس” عام 2021: “نعيش معاً في المنزل. يخضع للعلاج. نبذل قصارى جهدنا لجعل مايكل أفضل وللتأكد من أنه مرتاح، ولجعله يشعر ببساطة بعائلتنا. نحن نحاول الاستمرار كعائلة بالطريقة التي أحبها مايكل وما زال. ونحن نواصل حياتنا”.

وتابعت: “الخصوصية يجب أن تكون خاصة، كما قال دائماً. من المهم للغاية بالنسبة لي أن يستمر في الاستمتاع بحياته الخاصة قدر الإمكان. لقد قام مايكل دائماً بحمايتنا والآن نحن نحميه”.

وأصبح ميك نجل شوماخر سائقاً احتياطياً في فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لـ”فورمولا واحد”، بعد أن فقد مقعده في هاس نهاية الموسم الماضي.

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