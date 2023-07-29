تونس.. عائدات السياحة ترتفع 51% منذ بداية العام

قالت وزارة السياحة التونسية، الجمعة، إن إيرادات السياحة بلغت 1.07 مليار دولار منذ بداية العام حتى 20 تموز/يوليو، بزيادة 51% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي و25% عن الفترة نفسها من 2019 قبل الجائحة.

وتشكل صناعة السياحة الحيوية حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، لكن أعداد الزائرين تراجعت بشدة خلال جائحة كورونا، مما زاد من الضغط على الاقتصاد الذي كان بالفعل يتخبط في أزمات.

وتتوقع وزارة السياحة زيارة نحو 8.5 مليون سائح هذا العام في البلاد، أي حوالي 90% من 9.4 مليون زاروا البلاد في 2019، قبل الوباء، وقفزة كبيرة من 6.4 مليون العام الماضي.

ويرى خبراء أن الوجهة التونسية، استعادت جاذبيتها وتسير في الاتجاه الإيجابي، وهو ما أدى إلى ارتفاع الحجوزات في الوقت الحالي 30% مقارنة بالسنة المرجعية 2019 ما قبل جائحة كورونا.

ويأمل العاملون بالقطاع، أن تعود السياحة التونسية لسابق عهدها، وأن تستعيد البلاد مكانتها مجددا كواحدة من الوجهات السياحية الأولى في العالم، لما تتمتع به من خصائص فريدة.

لكن في المقابل، ينادون بضرورة تقديم مزيد من الدعم لهذا القطاع الحيوي، الذي ينعكس تطوره وازدهاره على عدة قطاعات أخرى.