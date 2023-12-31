أمطار مستمرة وظهور نادر للثلوج في السعودية

شهدت منطقة القصيم واحدة من مناطق المملكة العربية السعودية الوسطى حالة من الطقس الشتوي النادر في الآونة الأخيرة.

وقد سُجِّلت المنطقة مشاهد تاريخية لم تشهدها من قبل، حيث تساقطت الثلوج فيها لأول مرة في تاريخها.



تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مشاهد تاريخية لبَرَدية استثنائية التي ضربت مدينة بريدة، وهي إحدى مدن منطقة القصيم.

وقد أدت هذه الحالة النادرة إلى تغطية الطرقات باللون الأبيض، وسُجِّلت حالة ثلجية نادرة في المدينة. يُعتَبَر هذا المشهد النادر الحدود في هذه الكثافة في محافظات المملكة، التي تُعَدُّ من الدول الصحراوية أو المناطق الصحراوية.



يأتي ذلك نتيجة لتأثير الحالة المطرية المؤثرة على مناطق المملكة، والتي ترافقها تدفق للهواء البارد في الطبقات العليا.

وقد شملت الطبقات الثلجية في مناطق مثل عنيزة والبدائع، وهما مدن أخرى في منطقة القصيم.



وبالإضافة إلى ذلك، يشهد بعض مناطق المملكة حالة من عدم الاستقرار في الأجواء. وتعيش المملكة حاليًا فترة ماطرة تؤثر على عدد من المناطق، مع استمرار فرص هطول الأمطار وتشكل الضباب.

فقد شهدت مدينة الرياض حالة من الضباب البارد في الأجواء، في حين تعيش مدن أخرى حالة ماطرة، مما أدى إلى اخضرار جبال وأراضي مكة المكرمة.

وقد التقطت عدسة وكالة الأنباء السعودية، مشاهد خلابة للطبيعة الخضراء المتمايلة على جانبي طريق قطار الحرمين السريع، وقد تجلى جمال الغطاء النباتي على طول هذا الممر في مشهد يسحر الأبصار.

في الأيام الأخيرة، هطلت أمطار متفرقة على منطقة مكة المكرمة، ما أسهم في تشكيل منظر استثنائي للنباتات والزهور، مما أضفى جمالاً وبهاءً على المنطقة.

وتشهد خدمات قطار الحرمين السريع إقبالاً متزايداً من الراغبين في السفر، حيث يُوفّر هذا النظام النقل البري عبر 35 قطارًا، ربطاً بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك مروراً بمحطات رئيسية.



هذه الحالة النادرة أظهرت جمال الطبيعة في منطقة مكة المكرمة، حيث اكتست الجبال والمسطحات والسهول باللون الأخضر الزاهي.

وتُعتبر هذه الظاهرة استثنائية وفريدة من نوعها، حيث تشير إلى قدرة الطبيعة على التجديد والتحول.



#فيديو | مشاهد من هطول الأمطار على منطقة القصيم.



pic.twitter.com/Pj2gH5Af7X — إمارة منطقة القصيم (@EmarahAlQassim) December 29, 2023