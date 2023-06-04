ظهور سوائل بيضاء غير طبيعية من البطيخ في مدينة سعودية

أكدت صحيفة سعودية، اليوم الأحد، ظهور سوائل بيضاء غير طبيعية (على شكل رغوة) من البطيخ الأحمر (الحبحب) الجاهز للتسويق في مدينة سعودية.

وذكرت صحيفة “عكاظ” اليومية أن فرقة من فرعي بلدية وزراعة محافظة السليل التابعة لمنطقة الرياض تحركت للكشف عن عينات من البطيخ بسوق الفاكهة والخضار، بعد أن لاحظ مرتادو السوق ظهور سوائل بيضاء غير طبيعية تخرج من الفاكهة الجاهزة للتسويق.

وقال عدد من مرتادي السوق، بحسب الصحيفة، “نخشى أن تكون هذه السوائل بسبب الاستخدام المفرط للمبيدات من جانب المزارعين، ونطالب بضرورة الفحص المخبري لمنتجات السوق لحماية المستهلكين”.

وأكد مصدر مطلع أن فرقة من البلدية والزراعة وقفت على المشكلة وسحبت عينات من الأسواق ليتم إرسالها لمختبرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحليلها.

نمو زراعة البطيخ في السعودية

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية كشفت، في أبريل/نيسان الماضي، عن وصول نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول البطيخ في المملكة إلى أكثر من 99 بالمئة، مبينة أن المملكة تنتج سنوياً أكثر من 624 ألف طن من الحبحب (البطيخ)، مزروعة على مساحة تقدر بأكثر من 23 ألف هكتار في معظم مناطق المملكة.

وتسعى الوزارة عبر برنامج التنمية الريفية المستدامة “ريف” إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية لمحصول الحبحب، وتحقيق الأمن الغذائي، ورفع معدل زراعته خلال موسمه الذي ينطلق في فترة الصيف ويمتد إلى ستة أشهر، حيث تبدأ زراعة البطيخ مع نهاية شهر فبراير/شباط، ويثمر بعد 100 يوم من زراعته.

‏ويزرع البطيخ في السعودية في موسمين هما سبتمبر/أيلول ويغطي حماية من الصقيع، وفي فبراير/شباط حتى نهاية مارس/آذار ويتم جني محصوله بعد 90 إلى 120 يوماً، ويزرع في معظم مناطق المملكة، ومن أهم المناطق إنتاجاً الرياض، والجوف، وحائل، ومكة المكرمة، والقصيم، وجازان.

الفوائد الصحية للبطيخ

يعد البطيخ مصدراً كبيراً للفيتامينات ويقوي المناعة ويحمي الدماغ ويقي من أمراض القلب والسرطان ويحمي من الجفاف.

ومع انطلاقة موسم الحبحب تنظِّم الوزارة عدداً من المهرجانات الخاصة الحبحب؛ منها: مهرجان الحبحب العثري بالليث، حيث غالباً ما يصاحبها معارض وفعاليات متنوعة، وبرامج ترفيهية وثقافية واجتماعية لكل أفراد الأسرة والمجتمع، إضافة إلى عدد من ورش العمل الزراعية المتخصصة، تهدف إلى تطوير ودعم المزارعين المحليين، والإسهام في تسويق منتجاتهم، ودعم زيادة إنتاج المحاصيل من فاكهة الحبحب المحلي؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتنويع القاعدة الإنتاجية، وزيادة الناتج المحلي غير النفطي في اللمملكة.