سامر باطر by سامر باطر

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ظروف طارئة تحرم محمد صلاح نجم ليفربول من تسجيل رقم قياسي أمام تشلسي

سامر باطر by سامر باطر

ظهر أمس غضب نجم ليفربول المصري محمد صلاح بعد استبداله في مباراة الريدز أمام تشيلسي، وكان محمد صلاح يتطلع في أول مباريات ناديه في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لتحقيق نجاح جديد يجعله اللاعب الأكثر تسجيلا في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز.

فاجأ المدرب الألماني كلوب متابعي المباراة ومشجعي ليفربول بإخراج صلاح قبل ربع ساعة من النهاية. وظهر الغضب على صلاح أثناء استبداله ليجلس على مقاعد البدلاء.

وتحطمت آمال محمد صلاح مع قرار حكم الفيديو المساعد بإلغاء هدفه ثم قيام مدربه يورجن كلوب اليوم الأحد باستبداله.

برز محمد صلاح بأداء مميز و صنع هدف تقدم ليفربول على طبق من ذهب لـ لويس دياز مع تمريرة مثيرة في الدقيقة 18.

وهز صلاح الشباك في الدقيقة 29 لكن حكم الفيديو المساعد قرر إلغاء الهدف لوجود التسلل. ومع إدراك تشيلسي التعادل بواسطة أكسيل ديساسي في الشوط الأول، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق ليفشل ليفربول بهزيمة تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...