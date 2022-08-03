ظروف الأعمال في السعودية تتحسن مع توسع التوظيف وتراجع ضغط الأسعار

تحسنت ظروف الأعمال في المملكة العربية السعودية خلال شهر تموز / يوليو مع تراجع ضغوط الأسعار بشكل طفيف وتوسع التوظيف، كما أوردت وكالة “بلومبيرج“.

وتراجعت تكاليف مدخلات الإنتاج في السعودية بشكل طفيف بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 11 عاماً في حزيران / يونيو، وفقاً لشركة “اس بي جلوبال” التي سجل مؤشرها لمديري المشتريات في السعودية 56,3 نقطة في يوليو، انخفاضاً من 57 نقطة في يونيو.

وعلى الرغم من تزايد ضغوط الأسعار، إلا أن منطقة الخليج الغنية بالنفط من بين المناطق التي ظل فيها التضخم هادئاً نسبياً، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى القيود المفروضة على تكاليف الوقود المحلية في بعض الدول. ومع ذلك، اضطرت دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى تخصيص مليارات الدولارات لتخفيف التضخم لدعم المواطنين ذوي الدخل المنخفض وتخزين السلع الأساسية.

وارتفعت مستويات التوظيف في المملكة العربية السعودية للشهر الرابع، مدعومة بالزيادة السريعة في طلبات الأعمال الجديدة. وكان معدل خلق الوظائف في المملكة هو الأسرع منذ أيلول / سبتمبر 2019 وارتفعت الأجور بأقوى وتيرة منذ أوائل 2018.

وعزا تقرير “اس بي جلوبال” التوسع في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية جزئياً إلى ارتفاع المبيعات نتيجة زيادة الطلب على الصادرات وتحسن ظروف السوق. ولا تزال الشركات تواجه زيادة في التكاليف، حيث أدت أسعار النفط والمواد إلى زيادة التضخم، وبالرغم من تراجع التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي بشكل طفيف لكنه ظل قوياً بشكل عام.