طيران ناس يطلق 11 وجهة من مطار المدينة المنورة

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط والعالم، عن إطلاق 7 وجهات جديدة من مركز عملياته الجديد في مطار المدينة المنورة ابتداءً من الأول من كانون الأول / ديسمبر 2023.

وبذلك أصبح طيران ناس يمتلك 4 مراكز عمليات في مختلف أنحاء المملكة في كل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة. وتشمل الوجهات الجديدة خمس وجهات دولية إلى دبي وعمان وبغداد واسطنبول وأنقرة، ووجهتين داخلية من المدينة المنورة إلى أبها وتبوك لتنضم إلى الوجهات الحالية التي تنطلق من المدينة المنورة إلى الرياض وجدة والدمام والقاهرة، وسترفع هذه الإضافات إجمالي الوجهات التي يشغلها طيران ناس من المدينة المنورة إلى 11 حتى الآن.

وبهذه المناسبة، قال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس: “يتزامن إطلاق مركز عملياتنا الجديد مع استلام طائرات حديثة لتعزيز أسطول طيران ناس. نحن ملتزمون بربط المدينة المنورة مع وجهات دولية وداخلية متعددة وتعزيز موقعها على خارطة السفر، بما يتماشى مع أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية والوصول إلى 330 مليون مسافر واستقطاب 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030”.

يسرنا في #طيران_ناس الاعلان عن اطلاق شبكة وجهاتنا الداخلية والدولية لمركز عملياتنا الجديد بالمدينة المنورة بـ 11 وجهة كمرحلة أولى وذلك ابتداءً من 1 ديسمبر ???



احجز الآن: https://t.co/odNzMpVxXd#نربط_العالم_بالمملكة?#طيران_ناس✈️ pic.twitter.com/ADDcasdFHf — flynas طيران ناس (@flynas) October 10, 2023

وتابع المهنا حديثه: ” سينطلق مركز العمليات الجديد بطائرتين كمرحلة أولى مع خطة لزيادة العمليات و أعداد الطائرات وإطلاق المزيد من الوجهات لتحقيق استراتيجتنا في ربط العالم بالمملكة و التي نهدف من خلالها تحسين تجربة المسافرين برحلات مباشرة الى وجهات عديدة داخل و خارج السعودية، وهذا سينعكس على توليدالعديد من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة لأبناء وبنات مملكتنا الحبيبة، و توطين المزيد من الوظائف في صناعة الطيران. وبعد موافقة مجلس الإدارة على زيادة طلبيات الطائرات الجديدة إلى 250 طائرة، يصبح طيران ناس أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، بما يتوافق مع إستراتيجية النمو والتوسع التي أطلقها أوائل العام الماضي تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.