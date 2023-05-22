طيران ناس يرعى الطلبة المتفوقين

وقعت جامعة الملك سعود اتفاقية شراكة إستراتيجية مع طيران ناس، الناقل الجوي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، بهدف رعاية الطلبة الموهوبين والمميزين في الجامعة.

ومثّل الجامعة في توقيع الاتفاقية عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور علي الدلبحي، فيما مثّل طيران ناس الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة أسماء حمدان.

وتهدف الاتفاقية إلى أن يكون طيران ناس الراعي الرسمي لبرنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين في جامعة الملك سعود، مما يسهم في تعزيز قدرات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وتمكينهم من حضور المؤتمرات والمنافسات العلمية العالمية، وورش العمل المتخصصة على شبكة رحلات طيران ناس التي تضم أكثر من 70 وجهة دولية وداخلية، كما تشمل الاتفاقية تدريباً علمياً لطلبة تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات في أقسام ووحدات طيران ناس.

وأشار عميد شؤون الطلاب بالجامعة أن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص الجامعة على الاهتمام بطلابها المتفوقين والموهوبين وتوفير مصادر تعلم جديدة وفرص تدريبية لهم في مجالات الهندسة وتقنية المعلومات.

ومن جانبها أكدت أسماء حمدان أن الاتفاقية تعكس التزام طيران ناس بتبني مبادرات مستديمة الأثر على المجتمع في المملكة، مبينةً أن هذه الاتفاقية ستسهم في نقل المعرفة من مختلف مصادرها حول العالم لتعزيز قدرات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

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