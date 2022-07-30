طيران ناس يدشن رحلاته المباشرة بين الرياض وعاصمة مونتينيغرو

دشن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، رحلاته المباشرة بين الرياض وبودغوريتسا عاصمة مونتينيغرو (الجبل الأسود)، عبر رحلة مباشرة أسبوعياً، تنطلق يوم الخميس من مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى مطار بودغوريتسا الدولي ذهاباً وإياباً.

وتُعرف بودغوريتسا بامتلاكها العديد من المواقع التاريخية والسياحية، بجانب الطبيعة الخلابة، كما أنها تمتاز بموقع استراتيجي حيث تبعد ساعة واحدة فقط عن البحر الأدرياتيكي وساعة عن الجبال التي تتوفر فيها العديد من الأنشطة والرياضات ما يجعلها مركزاً للانطلاق والاستكشاف، إضافة إلى المساحات الخضراء والفنون المعمارية والمتاحف والمقاهي التي تحيط بالمدينة، كما تضم متنزه بحيرة “سكادار” أكبر بحيرة في جنوب اوروبا والذي يبعد مسافة قصيرة عن المدينة.

ويربط “طيران ناس” أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أسطوله المكون من أكثر من 35 طائرة، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر. وحصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة APEX غير الربحية التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، والذي شمل 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم. وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي على مستوى العالم.