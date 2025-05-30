فريق التحرير by فريق التحرير

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طيران ناس يحلق برحلاته إلى دمشق اعتبارا من 5 يونيو

طيران ناس يبدأ برحلات بين السعودية وسوريا

فريق التحرير by فريق التحرير

تنوي “طيران ناس” تشغيل رحلات مباشرة بين المملكة وسوريا الأسبوع القادم يوم 5 يونيو، فيما تبدأ “طيران أديل” السعودية تسيير رحلات إلى سوريا في يوليو، وفق ما أوردته “رويترز”، وكانت “فلاي دبي”قد أعلنت استئناف رحلاتها إلى دمشق اعتباراً من أول الشهر المقبل.

وذكر موقع الشرق أن السفر الجوي بين الإمارات وسوريا يشهد ارتفاعاً حاداً في الطلب وصفه عاملون في القطاع بـ”الطفرة غير المسبوقة”، وسط امتلاء الرحلات فور طرحها، وخطط لتوسعة الأسطول وزيادة عدد الرحلات. وقال ربيع عطفة، مدير العمليات في شركة “إيميسا للسياحة والسفر” في دبي، في تصريحات لـ”الشرق”، إن: “نحن أمام موسم سفر سوري استثنائي يشبه إلى حد بعيد ذروة السفر التي أعقبت جائحة كورونا، حين اندفع العالم بأسره نحو تعويض فترات الإغلاق الطويلة”. وأضاف أن “الإقبال على الرحلات المباشرة من الإمارات إلى سوريا يفوق الطاقة المتوفرة حالياً، حيث تُحجز الطائرة كاملة خلال يوم واحد فقط من فتح المقاعد”.

ونقل الموقع عن محمد عبد الباقي، وكيل الخطوط الجوية السورية في الإمارات، قوله: “نشهد قفزة في عدد الرحلات من الإمارات إلى سوريا.. لدينا حالياً 12 رحلة أسبوعية جميعها محجوزة حتى نهاية يونيو المقبل”. في استجابة لهذا الطلب الاستثنائي، تم تعزيز الأسطول الجوي السوري ليعمل حالياً بثلاث طائرات تُنفذ 23 رحلة أسبوعياً من الإمارات إلى سوريا. وأشار عبد الباقي إلى خطط لإدخال طائرتين من طراز “إيرباص A330” بسعة 300 راكب لكل منهما، مما قد يرفع عدد الرحلات إلى 30 أسبوعياً.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...