طيران ناس يتيح الدفع لتذاكر السفر بالتقسيط

أصبح “طيران ناس”، أول شركة طيران في المملكة العربية السعودية تتيح لعملائها دفع ثمن حجوزاتهم بالتقسيط على دفعات شهرية منتظمة عبر المصرف الذي أصدر البطاقة الائتمانية.

وأعلن الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، الثلاثاء، عن اطلاف خدمته الجديدة خلال حفل توقيع اتفاقية مع أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني ما يساهم في اتمام العمليات الشرائية بطريقة امنة وموثوقة.

وقال الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في “طيران ناس” ستيفان ماقاريا: “نسعى في طيران ناس بشكل دائم لمنح ضيوفنا المزيد من الخيارات عند حجز التذاكر وشرائها. ويسعدنا أن نقدم لضيوفنا خيار الدفع الجديد لشراء تذاكرهم بأقساط شهرية منتظمة من خلال البنك الذي أصدر البطاقة الائتمانية مباشرة، مما يمنحهم المزيد من فرص السفر لتوسيع خياراتهم عند السفر إلى وجهاتهم المفضلة”.

وأضاف: “منذ انطلاق طيران ناس، كنا رواداً في تبني التقنيات الجديدة لتقديم المزيد من الخيارات لعملائنا. وكنا أول شركة طيران تقبل مدفوعات بطاقات الائتمان، وأول شركة تقبل المدفوعات عبر الإنترنت، ونفخر بأن نكون أول شركة طيران في السعودية تمنح عملاءها إمكانية الدفع بالأقساط كخيار دفع جديد، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستشجع المسافرين معنا على الاستمتاع بالمزيد من الرحلات على متن طائراتنا”.

من جانبها، قالت رئيسة الإستراتيجية والنمو في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني في السعودية منى السمين: “في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، هدفنا هو الابتكار نيابة عن المتاجر ومقدمي الخدمات الإلكترونية لتقديم أكثر الخيارات الممكنة لعملائهم، بالإضافة إلى تمكين العملاء من المستخدمين النهائيين لإجراء عمليات الشراء التي يريدونها بطرق الدفع التي يفضلونها. ومن خلال تقديم خيار الدفع بالتقسيط للمسافرين من خلال البنك الذي أصدر البطاقة الائتمانية مباشرة، يقود طيران ناس الابتكار في صناعة السفر في المملكة من خلال اعتماد التقنيات التي تعمل على تحسين تجربة العملاء بشكل عام”.

ويتيح خيار الدفع بالتقسيط لعملاء “طيران ناس” اينما تواجدوا حول العالم المرونة والامان بالدفع. إذ يمكنهم حجز بطاقات رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني وذلك عبر تحديد خيار الدفع بالتقسيط في صفحة الدفع وإدخال تفاصيل البطاقة الإئتمانية، علماً أن البنوك في ثلاث دول تدعم في الوقت الحالي هذه الخدمة هي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة ومصر.

وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي نجح فيه “طيران ناس” في تجاوز مستوى عملياته قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، بطاقة تشغيلية بلغت 103% في كانون الأول/ديسمبر 2021 مقارنة الشهر نفسه عام 2019.

علاوة على ذلك، وكجزء من إستراتيجيته التوسعية، أعلن طيران ناس زيادة في عدد طلبات شراء الطائرات إلى 250، ليصبح أكبر طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتماشى إستراتيجية طيران ناس للنمو مع التزامه بدعم هدف المملكة المتمثل في استقبال 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.

وقد تم تصنيف طيران ناس عالمياً ضمن أفضل 10 شركات طيران منخفضة التكلفة، وهو يربط حالياً أكثر من 70 وجهة محلية ودولية من خلال أسطول يضم أكثر من 35 طائرة، كما يخطط لزيادة وجهاته إلى 165. ومنذ إنشاء الشركة عام 2007 وحتى اليوم، نقل طيران ناس أكثر من 60 مليون مسافر.

وحصل “طيران ناس” على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة APEX غير الربحية، وتم تصنيفه ضمن فئة الطيران الاقتصادي من فئة 4 نجوم، وهي أعلى فئة من شركات الطيران الاقتصادي من بين 600 شركة على مستوى العالم.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيفه على أنه شركة الطيران الاقتصادي الرائدة في الشرق الأوسط من قبل جوائز السفر العالمية لمدة سبع سنوات متتالية وحصل على جائزة سكاي تراكس الدولية كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2017، و2018، و2019، و2021 وأيضًا أفضل خدمة طيران في الشرق الأوسط لعام 2019.