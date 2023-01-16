طيران ناس السعودي تعتزم الدخول لدولتين جديدتين

وافق مجلس إدارة شركة طيران ناس السعودية منخفضة التكلفة على إنشاء وحدات محلية في دولتين إضافيتين كجزء من خطتها لأن تصبح أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وواحدة من بين أكبر خمس شركات على مستوى العالم.

وأوضحت الشركة، وفقاً لوسائل إعلام سعودية، أنها ستسعى إلى الحصول على ما يسمى بـ “شهادات المشغل الجوي” في دولتين، لم تذكرهما، في الوقت الذي تتطلع فيه لمضاعفة حجم عملياتها.

وتضخ الرياض استثمارات في صناعة الطيران كجزء من مساعي السعودية لجعل الاقتصاد أقل اعتماداً على النفط، وأن تصبح واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم بحلول العام 2030. وتشمل تلك الخطط إنشاء مطار جديد في الرياض، وإطلاق شركة طيران جديدة، على أن يكونا مملوكين لصندوق الاستثمارات؛ صندوق الثروة السيادي للمملكة.

وتخطط طيران ناس لتوسيع طلبياتها الحالية من الطائرات إلى 250، وتفكر في طائرات البدن العريض، مثل “بوينغ 787” و”إيرباص إيه 350″، والتي تزيد من الطاقة الاستيعابية لأسطولها الحالي من طائرات إيرباص ضيقة البدن.

وجرى تدشين طيران ناس، المملوكة جزئياً لشركة الاستثمار التي يملكها الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، في 2007 بأسطول كله من طائرات إيرباص.