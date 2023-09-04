طيران ناس أول ناقل وطني يمتلك 4 مراكز عمليات في السعودية

وقّع الناقل الجوي الوطني السعودي “طيران ناس” اتفاقية مع شركة “طيبة” لتشغيل المطارات، لإطلاق مركز عمليات جديد لطيران “ناس” في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، لتصبح الناقل الوطني الوحيد الذي يمتلك أربعة مراكز في المملكة العربية السعودية بالتوازي مع أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من الإسهام في ربط العالم بالمملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ “طيران ناس” بندر المهنا، أن الاتفاقية تأتي بالتوازي مع إستراتيجية “ناس” للنمو والتوسع، مما يؤكد الثقة في إمكانات السوق السعودية، والأهداف الوطنية الطموحة لقطاع النقل الجوي وتتوءام مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن والإستراتيجية الوطنية للطيران المدني لزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى 250 وجهة دولية بحلول عام 2030، إضافة إلى زيادة عدد المعتمرين والسياح إلى المدينة المنورة.

وبيّن المهنا أن مركز العمليات الجديد سيؤمن ربطاً جوياً أشمل بالمدينة المنورة مع عدة وجهات دولية، وربط مطار المدينة المنورة مع عدة مدن سعودية لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين بالمملكة”.

وأفاد أنه من المتوقع بدء تشغيل الوجهات والمسارات الداخلية والدولية التي سيتم ربطها بمطار المدينة المنورة في نهاية الربع الأخير من العام الجاري 2023.

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