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Posted inأخبار أريبيان بزنس

طيران ناس السعودية تشغل رحلات بين حفر الباطن والدمام

طيران ناس تبدأ تشغيل رحلاتها من مطار حفر الباطن إلى مطار الملك فهد الدولي في بداية مارس

طيران ناس تتخذ من الرياض مقراً لعملياتها وهي مملوكة جزئياً لشركة الاستثمار التي يملكها الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال

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طيران ناس السعودية تشغل رحلات بين حفر الباطن والدمام

تعتزم شركة طيران ناس السعودية الخاصة تشغيل رحلاتها من مطار حفر الباطن بالقيصومية بمحافظة حفر الباطن إلى مطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام بواقع رحلتين أسبوعياً بداية من شهر مارس/آذار المقبل.

وذكرت صحيفة “المواطن” المحلية إن ذلك جاء “بمتابعة محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود ودعمه الدائم لكل ما فيه خدمة وتطوير للمطار وتوفير الرحلات التي تخدم أهالي المحافظة”.

وعبر عدد من أهالي محافظة حفر الباطن عن شكرهم للأمير منصور بن محمد ورئيس هيئة الطيران المدني عبد العزيز الدعيلج وشركة مطارات القابضة لما يقدمونه في سبيل توفير الرحلات المهمة إلى المنطقة الشرقية.

وجرى تدشين طيران ناس، المملوكة جزئياً لشركة الاستثمار التي يملكها الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، في 2007 بأسطول كله من طائرات إيرباص، وتتخذ من العاصمة الرياض مقراً لها.

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