مويضي المطيري by مويضي المطيري

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

شركة طيران تستأنف الرحلات المباشرة بين جدة وبغداد

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أعلنت شركة “طيران ناس”، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي، استئناف رحلاتها المباشرة إلى العاصمة العراقية بغداد ابتداءً من أمس الجمعة، بالتعاون مع برنامج الربط الجوي (ACP)، في أحدث إضافة لشبكة “طيران ناس” المتنامية من الوجهات الدولية.

وستربط ثلاث رحلات أسبوعية بغداد مع جدة أيام الاثنين والأربعاء والجمعة؛ مما يضيف خطاً مباشراً جديداً يربط بين المملكة والعراق، ويسهّل السفر الجوي للحجاج والمعتمرين والزوار بين البلدين.

ومن خلال الشراكة مع برنامج الربط الجوي، تطلق طيران ناس رحلات مباشرة إلى العديد من الوجهات الدولية؛ وذلك لتسهيل وصول السياح ورجال الأعمال والحجاج إلى المملكة، وفق “وكالة الأنباء السعودية”.

يذكر أن “طيران ناس” هو أول ناقل جوي سعودي يستأنف رحلاته بين المملكة والعراق في عام 2017 بعد توقف دام 27 عاماً، وأعيد في أبريل الماضي إطلاق خطه المباشر بين جدة وأربيل؛ ليوفر المزيد من الخيارات المناسبة للسفر جواً بواقع رحلتين أسبوعياً يومي الأربعاء والأحد.

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