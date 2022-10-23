طيران السلام، شركة الطيران الاقتصادي العمانية تدشن رحلاتها المباشرة إلى براغ

طيران السلام يدشن رحلاته من مسقط وصلالة إلى التشيك.. براغ.

دشنت أول أمس الجمعة شركة طيران السلام أولى رحلاتها الى العاصمة التشيكية براغ، بعد انطلاقها من مطار مسقط الدولي لتبدأ أولى رحلاتها المباشرة إلى براغ.

يأتي تدشين هذه الرحلات في اطار توسعات محطات طيران السلام دوليا، ولتعزيز قطاع السياحة إلى سلطنة عمان.

كما سيدشن طيران السلام رحلات مماثلة بين كل من مطار صلالة وبراغ كل يوم أربعاء لتشجيع السياحة في محافظة ظفار خاصة في موسم الشتاء.

بذكر أن براغ المدينة الملقبة بمدينة المئة برج، هي عاصمة جمهورية التشيك وأكبر مدنها. تقع على نهر فلتافا في وسط منطقة بوهيميا التاريخية ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.281 مليون نسمة.

ويتميز مناخ براغ بأنه مناخ قاري إذ ترتفع درجات الحرارة في الصيف ليكون الجو حارا، بخلاف الكثير من مدن أوروبا الوسطى لم تدمر المدينة بشكل كبير في الحرب العالمية الثانية وحافظت على شكلها الجميل.

تضم براغ معالم سياحية رائعة مثل كنائس القبة الجميلة، واقدم ساعة فلكية، والأبراج القديمة، والقلاع التي تجعل براغ واحدة من الجواهر المعمارية في أوروبا.



لقطات من حفل استقبال طيران السلام في مطار براغ الدولي

Snapshots from the #SalamAir Reception at

@PragueAirport #SalamAir pic.twitter.com/w4mjeBTIbw — SalamAir (@SalamAir) October 22, 2022