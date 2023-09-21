طيران السعودية الثالث عالمياً في دقة المواعيد.. لماذا؟

احتلت طيران السعودية المرتبة الثالثة عالمياً من حيث انضباط مواعيد الرحلات، وذلك بسبب التخطيط الجيد واستخدام التكنولوجيا والعمليات الفعالة.

وأفادت أحدث البيانات الصادرة عن وكالة تصنيف النقل الجوي سيريوم (Cirium) أن طيران السعودية حقق نسبة انضباط بلغت 83.76% لإجمالي 14,867 رحلة.

وتصدرت شركة LATMA المركز الأول، فيما جاءت شركة SA Avianca في المركز الثاني، وشركة جال في المركز الرابع، أما الخطوط الجوية القطرية فكانت في المركز الخامس.

وتشير هذه المعدلات إلى أن غالبية رحلات خطوط طيران السعودية قد وصلت إلى وجهاتها المحددة وفق الأوقات المحددة، الأمر الذي حدّ من حالات التأخير.

كما تضمن التقرير تحقيق خطوط طيران السعودية معدل إتمام بلغ 99.67% من جدول رحلاتها، يما يؤكد نجاحها في تشغيل جميع رحلاتها المقررة تقريبًا.

الخطوط السعودية

وتعتبر هذه النتائج إحدى أبرز معايير جودة وكفاءة الأداء التشغيلي لشركات الطيران، إذ تعكس قدرتها على إدارة جداول رحلاتها بفاعلية، وضمان وصول الضيوف إلى وجهاتهم في المواعيد المحددة.

وكشفت البيانات أيضًا نجاح تتبع 98.86% من الرحلات التي شغّلتها خطوط طيران السعودية في شهر أغسطس، الأمر الذي يشير إلى حجم استثماراتها الضخمة في مجالي التكنولوجيا ومتابعة الإجراءات، لضمان سلاسة رحلاتها وسلامتها.

ما أسباب تفوق طيران السعودية في دقة المواعيد؟

وحددت وكالة تصنيف النقل الجوي سيريوم (Cirium) تفوق الطيران، في دقة المواعيد للأسباب التالية:

التخطيط الجيد، حيث يلعب التخطيط الجيد دوراً مهماً في ضمان دقة مواعيد الطيران، وتقوم شركات الطيران بتحليل البيانات التاريخية لتحديد العوامل التي يمكن أن تؤثر على مواعيد الرحلات، مثل الطقس والطقس المضطرب، وظروف المطار، وحركة المرور الجوية، كما تقوم بإنشاء جداول زمنية مرنة للرحلات يمكن تعديلها حسب الحاجة.

العمليات الفعالة: تعتمد دقة مواعيد الطيران أيضًا على العمليات الفعالة في المطارات وشركات الطيران؛ حيث تقوم المطارات بتحسين إجراءات التفتيش والأمن، وإدارة حركة المرور الجوية، ومعالجة الأمتعة؛ كما تقوم شركات الطيران بتحسين عمليات تسجيل الوصول، وتحميل الأمتعة، وصيانة الطائرات.

التكنولوجيا الحديثة: تلعب التكنولوجيا الحديثة أيضًا دورًا مهمًا في تحسين دقة مواعيد الطيران؛ حيث تستخدم شركات الطيران تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز لتحسين التخطيط والعمليات.