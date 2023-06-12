منحت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، اليوم الإثنين، الرخصة الاقتصادية للنقل الجوي الوطني للركاب المحدد بمواعيد (GACAR-121S) لشركة طيران الرياض تمهيداً للبدء بأنشطتها التجارية بصفتها الناقل الوطني الثاني في المملكة وذلك لتقديم خدماتها؛ بهدف تمكين وإعطاء الشركات المرونة اللازمة ولاستكمال الإجراءات الفنية (لدى قطاع سلامة الطيران والاستدامة البيئية) للحصول على شهادة مشغل جوي (AOC).

وجاء ذلك خلال حفل تدشين طيران الرياض الهوية البصرية والتصميم الخارجي للطائرة، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المدني صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الھيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، والرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوغلاس، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين من ممثلي الشركات العاملة في قطاع الطيران.

وتُبرز هذه الخطوة الإنجازات الرائدة التي حققتها الاستراتيجية الوطنية للطيران في القطاع في العام الماضي والحالي؛ إذ أكدت طيران الرياض طلبات شراء لأكثر من 120 طائرة في مارس/آذار 2023، كما تم الإعلان عن المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي في نوفمبر لخدمة ما يزيد عن 120 مليون مسافر بحلول العام 2030، فضلاً عن إطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل لدعم النمو الكبير الذي يشهده مجال الشحن الجوي، وتسجيل المملكة المسارين الجويين الأكثر ازدحاماً حول العالم في ظل الزيادة الضخمة التي شهدتها حركة المسافرين العالمية بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2023 بمعدل 95 بالمئة.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني إلى تمكين رؤية السعودية 2030 وأن يصبح قطاع الطيران بالمملكة القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى 330 مليون مسافر، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة بحلول 2030.