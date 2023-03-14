اشار بيتر بيلو رئيس العمليات السابق في شركة إيزي جيت البريطانية أنه سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة طيران الرياض، بحسب تدوينة له على لينكد إن. وأشار بالقول”: يسعدني الانضمام بصفتي الرئيس التنفيذي للعمليات للفريق في طيران الرياض – الناقل الوطني الجديد في المملكة العربية السعودية لتوسيع وجهات وأفاق عمل الطيران السعودي محليًا وعالميًا.

يرأس مجلس إدارةطيران الرياض، ياسر بن عثمان الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، فيما تم تعيين توني دوغلاس -الرئيس السابق لطيران الاتحاد الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له- رئيساً تنفيذياً للشركة. وأعلن الأحد عن إطلاق شركة الطيران الجديدة في العاصمة الرياض، و ستكون مدينة الرياض المركز الرئيس للعمليات التشغيلية للشركة، ومنطلقاً لرحلاتها الجوية، وستعمل على ربط العاصمة بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2030. كما ستسعى الشركة الجديدة إلى امتلاك أسطول طائرات متطور وفق أحدث التقنيات الحديثة، وتبني أفضل معايير الاستدامة والسلامة المعتمدة عالمياً.

– سيتيح طيران الرياض الفرصة للسياح والزوار من جميع أنحاء العالم للوصول إلى أجمل المواقع السياحية والطبيعية في السعودية.

– يتماشى تأسيس شركة طيران الرياض مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لتعزيز منظومة الطيران المحلية.

سيتم الإعلان عن أول وجهة وبيع أول تذكرة سفر خلال 18 شهراً.

مطلع عام 2025 سيشهد استلام أول طائرة عريضة و أولى الرحلات الدولية للناقلة الوطنية السعودية الجديدة.

ستكون “أول ناقلة في العالم ذات طابع رقمي لناحية خدمة العملاء وتجربة المسافرين”