طيران الإمارات تخطط لشراء ما يصل إلى 150 طائرة

اقتربت طيران الإمارات من طلب شراء ما يتراوح بين 100 إلى 150 طائرة، بينما تستعد لاستبدال أسطولها من طائرات إيرباص من طراز “إيه 380” المقرر الاستغناء عنه في مطلع العقد المقبل، وفقاً لرئيس الشركة تيم كلارك في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ.

قال كلارك إن شركة الطيران قريبة من القيام بشيء ما يتضمن شراء المزيد من طائرات إيرباص “إيه A35” وبوينج “777”، و “ربما” أيضًا طائرة بوينج “787 دريملاينر” الأصغر حجماً، وسنصدر طلبات شراء قريباً إلى حد ما.

وأضاف كلارك، ستسعى شركة الطيران إلى طلب تسليم الطائرات ابتداء من 2027 حتى 2033، مع خروج طائرات “إيه A38” من الخدمة في 2032. وقد يتم إصدار طلبات الشراء الأسبوع المقبل، ويمكن أن يتم ذلك خلال معرض دبي للطيران، وفق رئيس الشركة.

وأشار إلى أن الطلب على الطيران هو الأقوى منذ فترة طويلة، مع احتمال حدوث بعض “التباطؤ” في منتصف العام المقبل بالشرق الأوسط. قام رئيس طيران الإمارات ببناء شركة النقل التي تتخذ من دبي مقراً لها لتصبح أكبر شركة طيران للمسافات الطويلة في العالم، حيث يقود أسطولاً يضم أكثر من 100 طائرة إيرباص A380 تستخدم دبي كمركز عالمي.

Author ابراهيم العثمان