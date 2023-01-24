طيران الإمارات يقدم جائزة مليون ميل سكاي واردز

بمناسبة وصول عدد أعضاء برنامج المكافآت سكاي واردز طيران الإمارات إلى 30 مليون عضو ستقدم الشركة هدايا للأعضاء هذا الشهر بما في ذلك كسب أميال إضافية وترقيات مجانية وقرابة مليون ميل سكاي واردز

أعلنت طيران الإمارات أن برنامج “سكاي واردز طيران الإمارات” حقق رقماً قياسياً جديداً، حيث زاد عدد أعضائه الآن على 30 مليون عضو حول العالم.

واحتفالاً بهذا الإنجاز، أعلن برنامج مكافأة ولاء عملاء طيران الإمارات وفلاي دبي عن عروض قيّمة لأعضائه، بما في ذلك فرصة للفوز بمليون ميل سكاي واردز. وتطوّر “سكاي واردز طيران الإمارات” على مدار العقدين الماضيين، ليصبح واحداً من أشهر برامج الولاء شهرةً وتقديراً في العالم.

ويواصل البرنامج إعادة تعريف تجربة ولاء العملاء في الأجواء وعلى الأرض، وذلك من خلال المبادرات الرائدة في الصناعة وعروض المنتجات المبتكرة وأكثر من 150 شريكاً من أرقى العلامات التجارية. وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: “كل الشكر والتقدير لكل عضو من أعضائنا الـ30 مليوناً، الذين جعلوا سكاي واردز طيران الإمارات برنامج الولاء الناجح الذي هو عليه اليوم. هذا إنجاز كبير لنا، ويسعدنا رد الجميل لأعضائنا المخلصين الذين لعبوا دوراً محورياً في نجاحنا، وذلك بتقديم عروض قيّمة هذا الشهر، تشمل فرصةً للفوز بمليون ميل، وترقيات مجانية إلى درجة الأعمال، وترقيات فئة مجانية والكثير غيرها”.

وأضاف بقوله: “نحن فخورون بهذا الإنجاز ونتطلع قدماً إلى الأمام. ونعمل دائماً على تزويد أعضائنا بأفضل قيمة واختيارات ومكافآت يمكن لبرنامج ولاء أن يقدمها، سواءً عند السفر أو تناول الطعام أو التسوق أو استئجار سيارة”.

جوائز ومكافآت

سوف تقدم طيران الإمارات أيام 30 و31 يناير الجاري و1 فبراير المقبل، للركاب على رحلات محددة كعكات خاصة على متن الطائرة. واحتفالاً بهذا الإنجاز، سيطلق برنامج الولاء أيضاً مفاجآت رائعة من اليوم وحتى 4 فبراير المقبل، تشمل ما يلي:

· مليون ميل: الجائزة الكبرى من سكاي واردز! مسابقة من 23 يناير الجاري حتى 4 فبراير المقبل لفرصة الفوز بمليون ميل، ما يكفي للحصول على أكثر من 10 تذاكر ذهاب في درجة الأعمال من دبي إلى لندن. ويحظى حاملو بطاقات ائتمان “سكاي واردز طيران الإمارات” ذات العلامات التجارية المشتركة بفرص مضاعفة للفوز.

ويتوفر لأعضاء” سكاي واردز طيران الإمارات”، الذين يسافرون إلى دبي أو عبرها في الفترة أيام 30 و31 يناير الجاري و1 فبراير 2023، فرصة الفوز بمزيد من المكافآت. وسوف يفوز بمكافأة كل من يجد الملصق الأحمر “30 مليون” على أمتعته عند الوصول إلى مطارات دبي.

· 30 ألف ميل إضافي: يمنح برنامج الولاء مزيداً من الأميال مع 300 ألف ميل للاستفادة منها. وعلى مدى ثلاثة أيام، ستتاح الفرصة لعشرة أعضاء لربح 30 ألف ميل لكل منهم.

· 10 فرص لدخول مجاني إلى بعض من أفضل العروض المتوفرة على سكاي واردز+ بما في ذلك أميال المكافآت ومكافآت الرحلات الجوية ودخول إلى الصالات وغيرها.

· 30 ترقية إلى الفئة الفضية: ترقية مجانية من “سكاي واردز طيران الإمارات” إلى الفئة الفضية هذا الشهر وفتح الباب أمام مزايا ومكافآت رائعة.

· 30 ترقية مجانية مفاجئة للسفر في درجة الأعمال.

· 30 قسيمة مجانية لخدمة السيارة مع سائق: فرصة أمام الزوار لاستكشاف مدينة دبي النابضة بالحياة هذا الشهر، والتمتع بمواصلات مجانية راقية من وإلى مطارات دبي.

ويمكن للمسافرين مع فلاي دبي في 7 فبراير 2023 أيضاً التطلّع للحصول على مكافآت تشمل: · أربع ترقيات إلى الفئة الفضية. · 75 ألف ميل سكاي واردز إضافي. · باقة سكاي واردز+ واحدة. · ترقيتان مجانيتان إلى درجة الأعمال. · سبع فرص لدخول صالة فلاي دبي للأعمال في مبنى الركاب 2. أكثر من 180 دولة في القارات الست ينتمي أعضاء “سكاي واردز طيران الإمارات” إلى أكثر من 180 دولة، بما في ذلك: 3.7 ملايين عضو في المملكة المتحدة، و3 ملايين في الولايات المتحدة، و2.2 مليون في دولة الإمارات العربية المتحدة، و2.1 مليون في أستراليا، و2.1 مليون عضو في الهند.

يجتذب برنامج الولاء في المتوسط، أكثر من 120 ألف عضو جديد شهرياً. وخلال السنة المالية الماضية 2021/ 2022، وحدها، استقبل “سكاي واردز طيران الإمارات” أكثر من 1.4 مليون عضو جديد. تذاكر سفر ورياضات عالمية واصل “سكاي واردز طيران الإمارات”، منذ إطلاقه في عام 2000، توسيع وتنويع شراكات علامته التجارية لتزويد أعضائه بمزيد من الطرق لكسب واستبدال الأميال.

ويرتبط برنامج الولاء حالياً مع أكثر من 150 شريكاً، بما في ذلك: 16 ناقلة جوية، وأكثر من 100 سلسلة فندقية، و33 شريكاً مالياً، و22 شريكاً للبيع بالتجزئة وأنماط الحياة و7 شركاء لتأجير السيارات.