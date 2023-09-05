طيران الإمارات ويونايتد توسعان شراكة الرمز لتغطي رحلات من وإلى المكسيك

أعلنت طيران الإمارات، عن توسيع شراكة الرمز المبرمة مع “يونايتد”، لتغطي 9 وجهات في المكسيك. وسوف تتيح هذه الخطوة لعملاء طيران الإمارات الوصول إلى ثماني وجهات جديدة في تلك الدولة، بالإضافة إلى العاصمة مكسيكو سيتي التي تخدمها الناقلة برحلات يومية عبر برشلونة.

وتغطي شبكة الرمز المشترك الموسعة بين طيران الإمارات ويونايتد حالياً مجموعة كبيرة من مدينة في الولايات المتحدة، وأصبحت المكسيك الآن أول دولة خارج الولايات المتحدة تضاف إلى الشبكة المتنامية.

وتتيح شراكة الرمز المشترك للعملاء مزيداً من المرونة والخيارات مع رحلات ربط سلسة، ما يسمح للمسافرين على رحلات طيران الإمارات إلى شيكاغو أو هيوستن، مواصلة رحلاتهم بعد ذلك إلى وجهات ترفيهية في المكسيك. والنقاط المكسيكية الجديدة هي: كانكون وكوزوميل ومونتيري وبويرتو فالارتا وغوادالاخارا وسان خوسيه ديل كابو ليون/غواناخواتو وكويريتارو.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر شراكة الرمز أيضاً مزيداً من المرونة فيما يتعلق بمواعيد الرحلات. ويتوفر لعملاء طيران الإمارات الذين يسافرون إلى مكسيكو سيتي مزيداً من الخيارات، حيث يمكنهم إما السفر إلى العاصمة المكسيكية على رحلات طيران الإمارات اليومية من دبي مع التوقف في برشلونة، أو حجز رحلة رمز مشترك إلى مكسيكو سيتي بدلا من ذلك. كما يتيح توسيع شبكة الرمز المشترك للعملاء الذين يسافرون من النقاط التسع في المكسيك السفر إلى وجهات على شبكة خطوط طيران الإمارات، عبر شيكاغو أو هيوستن.

وتتوفر التذاكر إلى وجهات الرمز المشترك في المكسيك عبر الموقع emirates.com ووكالات السفر المعتمدة، للسفر اعتباراً من 14 أيلول/سبتمبر الجاري.

ومن المتوقع أن تحظى شبكة الوجهات المكسيكية الموسعة حديثاً، والمتاحة الآن لعملاء الشركة، بشعبية كبيرة بين العملاء في الشرق الأوسط والهند وجنوب أفريقيا، على سبيل

المثال لا الحصر. وتشمل الوجهات الأكثر طلباً للمسافرين الذين ينطلقون من نقاط في المكسيك كلاً من الهند والإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا ووجهات في جنوب شرق آسيا.

ومع إضافة النقاط الجديدة في المكسيك، أصبحت شبكة الرمز المشترك الموسّعة تغطي الآن 134 وجهة يمكن الوصول إليها من بوابات يونايتد في الولايات المتحدة، في حين أن أكثر من 100 نقطة عبر كندا وأميركا الوسطى والجنوبية ومنطقة الكاريبي متاحة للعملاء للاختيار بموجب ترتيبات إنترلاين.

وتشغّل طيران الإمارات رحلات يومية إلى هيوستن بطائراتها الإيرباص A380، ووفّرت الناقلة على هذه الخدمة مؤخراً الدرجة السياحية الممتازة. كما تشغل أكبر ناقلة جوية دولية في العالم سبع رحلات أسبوعية بين دبي وشيكاغو، بطائراتها البوينج 777، ما يتيح للمسافرين تخطيط مساراتهم إلى وجهات عالمية مع مواصلة رحلاتهم بسهولة وسلاسة.

ويمكن للمسافرين على رحلات طيران الإمارات التخطيط لكامل الرحلة بتذكرة واحدة والاستفادة من مزايا رحلة الرمز المشترك، بما في ذلك وزن الأمتعة المسموح به، بالإضافة إلى إنجاز إجراءات السفر بسهولة إلى الوجهة النهائية، علماً بأن تسجيل الأمتعة لاستلامها في الوجهة النهائية صالح للسفر انطلاقاً من الولايات المتحدة فقط، ذلك أن الأنظمة الأميركية تتطلب من القادمين على رحلات دولية إنهاء الإجراءات الجمركية والهجرة عند نقطة الدخول الأولى (شيكاغو أو هيوستن).

ويتوفر لأعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، إمكانية كسب واستبدال الأميال على رحلات طيران الإمارات ويونايتد، إذا تم الحجز على رحلات الرمز المشترك. ويُستثنى من ذلك رحلات الإنترلاين.