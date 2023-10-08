طيران الإمارات وشركات عالمية تلغي عشرات الرحلات إلى تل أبيب

ألغت طيران الإمارات والعديد من شركات الطيران العالمية عشرات الرحلات إلى تل أبيب في نهاية هذا الأسبوع في أعقاب الهجوم العسكري الذي شنته حماس على محيط غزة، وفق بيانات الوصول في مطار بن غوريون الدولي المنشورة على الإنترنت.

ومن بين هذه الشركات التي اوقفت رحلاتها الى مطار بن غوريون في تل أبيب، لوفتهانزا وطيران الإمارات و”راين إير” وخطوط إيجه الجوية وشركات أميركية والخطوط الجوية الفرنسية.

لكن السلطات لم توقف الرحلات التجارية في مطار بن غوريون ولا في مطار رامون قرب إيلات جنوبي إسرائيل، وهو المطار الدولي الثاني في البلاد.

وفي ألمانيا، أعلنت شركة الطيران الأوروبية العملاقة لوفتهانزا عن تقليص عدد رحلاتها إلى إسرائيل بعد إطلاق الهجوم العسكري المفاجئ الذي شنّته حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا “نظرا للوضع الأمني الحالي في تل أبيب” ستبقي المجموعة الألمانية رحلة واحدة فقط إلى فرانكفورت، فيما “تم إلغاء جميع رحلات لوفتهانزا الأخرى من وإلى تل أبيب”.

وفي وارسو، أعلنت شركة إل أو تي البولندية إلغاء رحلاتها التي تربط العاصمة البولندية بتل أبيب السبت “بسبب الوضع في إسرائيل”، ولم تقدم معلومات بشأن الرحلات في الأيام المقبلة.

وأعلنت شركة الطيران الإسبانية “إيبيريا” أن شركة “إيبيريا إكسبرس” التابعة لها ألغت رحلاتها إلى تل أبيب.

كما ألغت شركة الطيران الإيطالية “آي تي إيه” رحلاتها على الأقل “لحماية سلامة الركاب والطاقم”.