طيران الإمارات وإير كندا توقعان اتفاقية لتوسيع شبكتيهما

وقعت طيران الإمارات و”إير كندا” مذكرة تفاهم لتقديم مزيد من الفوائد والمزايا لعملائهما في جميع أنحاء العالم.

وقّع مذكرة التفاهم، التي تُعدّ امتداداً للشراكة التجارية الاستراتيجية التي أبرمت بين الناقلتين أواخر العام الماضي، كلٌ من نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، وماثيو كيسي، مدير عام الشؤون التجارية في “إير كندا كارغو”، وفق بيان صحفي.

وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون “الإمارات للشحن الجوي” و”إير كندا كارغو” في مبادرات تشمل توسيع خيارات الشحن بالإنترلاين واتفاقيات توفر السعة.

وتهدف هذه المبادرات إلى تزويد عملاء الشحن لدى الناقلتين بإمكانية استخدام سعة أكبر على شبكة عالمية مشتركة موسّعة.

وسوف تتمكن “الإمارات للشحن الجوي” من الوصول إلى أكثر من 60 مدينة في كندا وأكثر من 150 مدينة عبر خمس قارات الخمس من خلال “إير كندا كارغو”، بما في ذلك السعة المتوفرة على رحلات “إير كندا” المنتظمة للركاب.

و ستتمكّن “إير كندا كارغو” من الوصول إلى شبكة “الإمارات للشحن الجوي” الواسعة من خلال رحلات طيران الإمارات المنتظمة للركاب إلى أكثر من 140 وجهة عالمية، بالإضافة إلى السعة التي توفرها 11 طائرة شحن عاملة ضمن أسطول الشركة الإماراتية.

وأبرمت طيران الإمارات و”إير كندا” اتفاقية مشاركة بالرمز للركاب تغطي 46 وجهة عبر أميركا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة بين برنامجي الولاء تتيح لأعضاء “سكاي واردز طيران الإمارات” و”إيروبلان” كسب واستبدال الأميال والنقاط على جميع الرحلات التي تديرها الشركتين.

كما يمكن للمسافرين المؤهلين الاستفادة من دخول الصالات الخاصة، بالإضافة مزايا مختارة لأعضاء “إيروبلان إيليت” و”سكاي واردز” عند السفر على رحلات أي من الناقلتين.

وأعلنت طيران الإمارات، في وقت سابق، عن استثمار أكثر من ملياري دولار؛ لتعزيز تجربة عملائها على متن الطائرة؛ بما في ذلك تنفيذ برنامج ضخم، ابتداءً من عام 2022 لتحديث التصاميم الداخلية لأكثر من 120 طائرة.

وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: “نحن بصدد إطلاق سلسلة من البرامج المكثفة لنقل التجارب المتميّزة على متن الطائرة إلى مستوى أعلى”.