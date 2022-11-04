طيران الإمارات لنيجيريا مجدداً : لا أموال … لا رحلات

علقت طيران الإمارات رحلاتها إلى نيجيريا للمرة الثانية منذ شهر أيلول / سبتمبر الماضي بسبب عدم تمكنها من تحصيل أموال مستحقة لها لدى أكبر اقتصاد في أفريقيا، وفق تقرير نشرته وكالة “رويترز”.

وتواجه نيجيريا نقصاً شديداً في الدولار يدفع مواطنيها والشركات العاملة بها لمحاولة الحصول على العملة الأميركية من السوق السوداء، حيث تشهد عملة النيرة النيجيرية تدهوراً سريعاً في قيمتها.

وأشار تقرير “رويترز” إلى أنَّ متحدثاً باسم شركة الطيران الإماراتية قال إنَّها حضرت اجتماعات عديدة مع حكومة نيجيريا، واقترحت وسائل عديدة لتسوية الأموال المستحقة المتراكمة.

تجنب تراكم المستحقات

وقال المتحدث باسم الشركة في بيان إنَّ هذه المقترحات تشمل :

دفع 80% على الأقل من الأموال المحتجزة حتى نهاية أكتوبر 2022.

وضع آلية مضمونة لتجنّب عرقلة وتراكم المستحقات وتأخيرها مستقبلاً.

وأضاف البيان أنَّ شركة “طيران الإمارات”، تحت هذه الظروف الاستثنائية، لم يعد أمامها خيار سوى تعليق الرحلات الجوية من نيجيريا وإليها اعتباراً من 29 أكتوبر 2022 بهدف وقف تكبّدها لمزيد من الخسائر.

ولم تعلن شركة الطيران الإماراتية قيمة مستحقاتها لدى نيجيريا، غير أنَّها سبق أن استأنفت رحلاتها إلى الدولة الأفريقية في سبتمبر الماضي بعد إفراج البنك المركزي النيجيري عن 265 مليون دولار لصالح شركات الطيران لتسوية مستحقاتها عن بيع التذاكر.

وتحصل نيجيريا على نحو 90% من مواردها من العملة الأجنبية من مبيعات النفط، لكنَّها تعاني حالياً من إنتاج الخام بسبب سرقات خطوط الأنابيب ونقص الاستثمار على مدى سنوات عدة.