فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

طيران الإمارات تواصل رحلاتها المقررة بمسارات بديلة

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت طيران الإمارات أنها ستستمر في تشغيل رحلاتها وفق الجدول المقرر، بعد إجراء تقييم شامل ودقيق للمخاطر. وأكدت الشركة أنها ستستخدم مسارات جوية بعيدة عن مناطق النزاع لضمان سلامة المسافرين.
وفي بيان لها، أوضحت طيران الإمارات أن بعض الرحلات قد تتعرض للتأخير نتيجة إعادة التوجيه لفترات أطول أو الازدحام في الأجواء، لكنها تعمل بجد للالتزام بالجدول الزمني وتقليل أي انقطاع أو إزعاج لعملائها.

ويلفت البيان أنه نظراً للأوضاع الإقليمية الأخيرة، تم تبديل مسار عدد من رحلات طيران الإمارات المتجهة إلى دبي في 23 يونيو، ولكن لم تكن هناك أي تحويلات إلى وجهات طارئة. وأضافت الشركة أنه بعد تقييم شامل ودقيق للمخاطر، ستواصل طيران الإمارات تشغيل رحلاتها كالمعتاد، باستخدام مسارات طيران بعيدة عن مناطق النزاع. قد تتأخر بعض الرحلات بسبب إعادة تغيير المسار لفترات أطول أو ازدحام المجال الجوي، لكن فرق طيران الإمارات تعمل جاهدةً للالتزام بالجدول الزمني وتقليل أي انقطاع أو إزعاج لعملائنا. وتختم البيان بالقول:” ننصح جميع عملائنا بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار:

http://emirat.es/flightstatus على العملاء المتأثرين بإلغاء الرحلات التواصل مع وكالة سفرهم لإعادة الحجز.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...