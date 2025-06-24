طيران الإمارات تواصل رحلاتها المقررة بمسارات بديلة

أعلنت طيران الإمارات أنها ستستمر في تشغيل رحلاتها وفق الجدول المقرر، بعد إجراء تقييم شامل ودقيق للمخاطر. وأكدت الشركة أنها ستستخدم مسارات جوية بعيدة عن مناطق النزاع لضمان سلامة المسافرين.

وفي بيان لها، أوضحت طيران الإمارات أن بعض الرحلات قد تتعرض للتأخير نتيجة إعادة التوجيه لفترات أطول أو الازدحام في الأجواء، لكنها تعمل بجد للالتزام بالجدول الزمني وتقليل أي انقطاع أو إزعاج لعملائها.

ويلفت البيان أنه نظراً للأوضاع الإقليمية الأخيرة، تم تبديل مسار عدد من رحلات طيران الإمارات المتجهة إلى دبي في 23 يونيو، ولكن لم تكن هناك أي تحويلات إلى وجهات طارئة. وأضافت الشركة أنه بعد تقييم شامل ودقيق للمخاطر، ستواصل طيران الإمارات تشغيل رحلاتها كالمعتاد، باستخدام مسارات طيران بعيدة عن مناطق النزاع. قد تتأخر بعض الرحلات بسبب إعادة تغيير المسار لفترات أطول أو ازدحام المجال الجوي، لكن فرق طيران الإمارات تعمل جاهدةً للالتزام بالجدول الزمني وتقليل أي انقطاع أو إزعاج لعملائنا. وتختم البيان بالقول:” ننصح جميع عملائنا بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار:

http://emirat.es/flightstatus على العملاء المتأثرين بإلغاء الرحلات التواصل مع وكالة سفرهم لإعادة الحجز.

Due to the recent regional situation, a number of Emirates flights were rerouted enroute to Dubai on 23 June, but there were no diversions.



After a thorough and careful risk assessment, Emirates will continue to operate flights as scheduled, using flight paths well distanced… pic.twitter.com/YDbHVD9uJv — Emirates Support (@EmiratesSupport) June 23, 2025