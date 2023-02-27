طيران الإمارات تلغي رحلات إلى ألمانيا

ألغت طيران الإمارات جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار دوسلدورف في ألمانيا بسبب الإضراب المعلن في 27 شباط/فبراير للمطالبة بزيادة الأجور.

ما هي الرحلات التي ألغتها شركة طيران الإمارات:

اي كاي 055: دبي إلى دوسلدورف

اي كاي 056: دوسلدورف إلى دبي

اي كاي 057: من دبي إلى دوسلدورف

اي كاي 058: دوسلدورف إلى دبي

وقالت طيران الإمارات في بيان لها: “يجب على العملاء المتأثرين الذين حجزوا مع وكلاء السفر الاتصال بهم للحصول على ترتيبات سفر بديلة. ويمكن للعملاء الذين حجزوا مباشرة مع طيران الإمارات الاتصال بالمكتب المحلي للحصول على خيارات إعادة الحجز”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكر موقع “أريبيان بزنس” أن الاتحاد للطيران ستضيف المزيد من الرحلات المباشرة من أبو ظبي إلى فرانكفورت مع توسيع رحلاتها بين الإمارات وألمانيا. من المقرر إضافة الرحلات الجوية اعتبارا من 1 أيار/مايو.

وتؤكد الرحلات الإضافية على مدى أهمية السوق الألمانية بالنسبة لشركة الاتحاد وتأتي بعد إعلانها عن بدء الرحلات إلى دوسلدورف اعتبارا من 1 أكتوبر.