طيران الإمارات تعيد إطلاق تطبيق سكاي واردز إيفريداي

أعادت طيران الإمارات إطلاق تطبيقها “سكاي واردز إيفريداي Skywards Everyday“، الذي يمكّن الأعضاء من كسب أميال سكاي واردز باستمرار في المطاعم ومنافذ التسوق الفاخر ومرافق الترفيه والتجميل والسبا ومحلات البقالة ومختلف الخدمات.

وبذلك ترتقي طيران الإمارات من خلال هذا التطبيق بتجربة الولاء إلى آفاق جديدة. كما تتيح للأعضاء تجميع الأميال بسهولة والوصول سريعاً إلى المكافآت، مثل شراء تذاكر السفر بتركيبة “نقد+ آميال”، والإقامات الفندقية والشراء من السوق الحرة والتجارب الحصرية التي لا يمكن شراؤها بالمال.

وللبدء في كسب الأميال، يتعين على أعضاء برنامج سكاي واردز تنزيل تطبيق سكاي واردز إيفريداي من iOS App Store أو Google Play Storean ثم تسجيل الدخول باستخدام تفاصيل البرنامج. ويمكن ربط حتى خمس بطاقات خصم أو ائتمان فيزا أو ماستركارد في التطبيق.

ويكسب المشترك أميالاً في كل مرة يستخدم أي بطاقة دفع مرتبطة بالتطبيق لدى أكثر من 200 شريك سكاي واردز إيفريداي في الإمارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات، وبمعدل ميلٍ واحدٍ مقابل إنفاق كل 3 دراهم على التسوق والترفيه والتسلية والتجميل والسبا وتناول الطعام، وميلٍ واحدٍ مقابل إنفاق كل 5 دراهم على البقالة والصيدليات.

ويمكن للأعضاء الذين يعيشون خارج دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً تنزيل التطبيق وكسب الأميال عند زيارتهم للدولة.

كما يكسب الأعضاء مزيداً من الأميال مع كل عملية شراء عند استخدام بطاقة ائتمان سكاي واردز طيران الإمارات الخاصة بهم. وسوف يعلن قريباً عن مزيد من الفرص لكسب أميال إضافية مع فيزا عند التسوق من أي علامة تجارية مشاركة.

يزيد عدد أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات على 30 مليوناً حول العالم. ويكسب للأعضاء كسب أميال سكاي واردز مع شركاء يتراوحون من شركات الطيران والفنادق وتأجير السيارات إلى العلامات التجارية المالية والترفيهية ونمط الحياة. ويمكن استبدال أميال سكاي واردز بمجموعة واسعة من المكافآت، بما في ذلك تذاكر الطيران ناقلات شريكة وترقية الرحلات والإقامات الفندقية، وتذاكر الدخول والضيافة في أحداث رياضية وثقافية، بالإضافة إلى جولات وتجارب التي لا تُشترى بالمال.