طيران الإمارات تعلق رحلات إلى وجهات أمريكية اعتبارا من الأربعاء

أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم الثلاثاء أنها ستعلق رحلاتها إلى وجهات أمريكية اعتبارا من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وقالت الشركة في إشعار على موقعها الإلكتروني إن القرار يأتي بسبب مخاوف تشغيلية مرتبطة بتشغيل مزمع لخدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في الولايات المتحدة، مضيفة أن من بين الوجهات بوسطن وشيكاجو ودالاس فورت وورث وهيوستن وميامي ونيوارك وأورلاندو وسان فرانسيسكو وسياتل بحسب رويترز.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن رؤساء كبرى شركات الطيران الأمريكية طالبوا بالابتعاد مسافة ميلين على الأقل من مدارج المطارات قبل نشر شبكات الجيل الخامس “الفايف جي” للإنترنت لتفادي”اضطرابات كارثية” في قطاعي النقل والشحن، مما يهدد بأزمة اقتصادية. وأرجأت شركتا “فيرايزون” و”أيه تي أند تي” إطلاق خدمة الجيل الخامس سي-باند بسبب تحذيرات شركات الطيران التي تخشى من تداخل نظام اتصالات الجيل الخامس مع أجهزة قياس الارتفاع في الطائرات. إعلان

حذر رؤساء كبرى شركات الطيران الأمريكية الاثنين من “اضطرابات كارثية” في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس (5-جي) للإنترنت الأربعاء كما هو مقرر دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب مطارات الولايات المتحدة.