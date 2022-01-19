سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

طيران الإمارات تعلق رحلات إلى وجهات أمريكية اعتبارا من الأربعاء

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم الثلاثاء أنها ستعلق رحلاتها إلى وجهات أمريكية اعتبارا من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وقالت الشركة في إشعار على موقعها الإلكتروني إن القرار يأتي بسبب مخاوف تشغيلية مرتبطة بتشغيل مزمع لخدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في الولايات المتحدة، مضيفة أن من بين الوجهات بوسطن وشيكاجو ودالاس فورت وورث وهيوستن وميامي ونيوارك وأورلاندو وسان فرانسيسكو وسياتل بحسب رويترز.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن رؤساء كبرى شركات الطيران الأمريكية طالبوا بالابتعاد مسافة ميلين على الأقل من مدارج المطارات قبل نشر شبكات الجيل الخامس “الفايف جي” للإنترنت  لتفادي”اضطرابات كارثية” في قطاعي النقل والشحن، مما يهدد بأزمة اقتصادية. وأرجأت شركتا “فيرايزون” و”أيه تي أند تي” إطلاق خدمة الجيل الخامس سي-باند بسبب تحذيرات شركات الطيران التي تخشى من تداخل  نظام اتصالات الجيل الخامس مع أجهزة قياس الارتفاع في الطائرات.    إعلان

حذر رؤساء كبرى شركات الطيران الأمريكية الاثنين من “اضطرابات كارثية” في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس (5-جي) للإنترنت الأربعاء كما هو مقرر دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب مطارات الولايات المتحدة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...