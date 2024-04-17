طيران الإمارات تعلق إجراءات سفر المغادرين من مطار دبي

أعلنت طيران الإمارات تعليق إجراءات تسجيل المسافرين المغادرين من مطار دبي الدولي من 8 صباح الأربعاء حتى منتصف الليل بسبب تبعات سوء الأحوال الجوية وظروف الطرق. وأشارت أنه يمكن للمسافرين المتأثرين الاتصال بوكيل الحجز الخاص بهم أو زيارة موقع طيران الإمارات لإعادة الحجز.



وقالت عبر حسابها على منصة “إكس”: سيتواصل إنجاز إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي ومسافري رحلات الترانزيت، كما يمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول، ونحثهم على التحقق من جداول الرحلات على الموقع: emirates.com، ونعتذر بشدة عن أي إزعاج فيما تكثّف طيران الإمارات جهودها لإعادة جميع الرحلات المجدولة، وستقدم فرقنا كل الدعم الممكن للعملاء المتأثرين.

Emirates is suspending check-in for passengers departing @DXB from 8:00am on 17 April until midnight, due to operational challenges caused by bad weather and road conditions. Affected customers can contact their booking agent or visit https://t.co/H1klWYurOd for rebooking. (1/3) pic.twitter.com/88P1WJHB2n — Emirates Support (@EmiratesSupport) April 17, 2024