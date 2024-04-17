فريق التحرير by فريق التحرير

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طيران الإمارات تعلق إجراءات سفر المغادرين من مطار دبي

بسبب ظروف الطقس تعليق إجراءات تسجيل المسافرين المغادرين من مطار دبي الدولي

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت طيران الإمارات تعليق إجراءات تسجيل المسافرين المغادرين من مطار دبي الدولي من 8 صباح الأربعاء حتى منتصف الليل بسبب تبعات سوء الأحوال الجوية وظروف الطرق. وأشارت أنه يمكن للمسافرين المتأثرين الاتصال بوكيل الحجز الخاص بهم أو زيارة موقع طيران الإمارات لإعادة الحجز.


وقالت عبر حسابها على منصة “إكس”: سيتواصل إنجاز إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي ومسافري رحلات الترانزيت، كما يمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول، ونحثهم على التحقق من جداول الرحلات على الموقع: emirates.com، ونعتذر بشدة عن أي إزعاج فيما تكثّف طيران الإمارات جهودها لإعادة جميع الرحلات المجدولة، وستقدم فرقنا كل الدعم الممكن للعملاء المتأثرين.

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