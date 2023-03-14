طيران الإمارات تضيف 251 رحلة أسبوعية حول العالم

عززت طيران الإمارات عملياتها بنسبة 31% (إجمالي المقاعد الكيلومترية المتاحة ASKMs) منذ بداية سنتها المالية الجارية، وكشفت النقاب عن خطط أخرى لزيادة سعة المقاعد في أحدث جدول صيفي يبدأ العمل به اعتباراً من 26 آذار / مارس الجاري.

وخططت طيران الإمارات ونفذت خلال الأشهر الماضية النمو السريع لعمليات شبكتها، والتي شملت: إعادة تقديم الخدمات إلى 5 مدن، إطلاق رحلات إلى وجهة جديدة واحدة (تل أبيب)، إضافة 251 رحلة أسبوعياً إلى المسارات القائمة، ومواصلة تحسين وتطوير المنتجات والخدمات على الأرض وفي الأجواء.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: “تواصل طيران الإمارات توسيع شبكتها العالمية ونشر قدرتها لتلبية الطلب على السفر في جميع أنحاء العالم. لقد بدأت سنتنا المالية بهدوء نسبي حيث أوقفنا تكثيف عملياتنا حتى اكتمال برنامج إعادة تأهيل المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي في يونيو/ حزيران. لكننا واصلنا التوسع بلا توقف اعتباراً من يوليو/ تموز 2022 فصاعداً”.

وأضاف بقوله: “كان طلب العملاء قوياً للغاية، كما أن حجوزاتنا الآجلة قوية أيضاً. ونحن نواصل العمل على صُعُدٍ عدة لإعادة القدرة التشغيلية بأسرع ما يمكن إدارتها، وذلك مع ترقية أسطولنا ومنتجاتنا لضمان تمتع عملائنا دائماً بأفضل تجربة طيران ممكنة. وقد انتهينا حتى الآن من تجديد وتحديث مقصورات 4 من طائراتنا A380 بالكامل مع تركيب مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، وسوف يتبع ذلك المزيد من الطائرات التي ستدخل الخدمة مع استمرار برنامج التحديث، الذي يتكلف ملياري دولار أميركي، بوتيرة أسرع”.

وسوف تعزز طيران الإمارات، في الأشهر المقبلة، الخدمات على خطوطها الحالية إلى أوروبا وأستراليا وأفريقيا، بينما تعيد خدماتها إلى مزيد من مدن شرق آسيا.

عمليات النشر المرتقبة لطائرة A380 في صيف 2023

تواصل طيران الإمارات توسيع نطاق عملياتها بطائرات A380 مع استئناف تشغيل هذه الطائرة ذات الطابقين عبر شبكتها: غلاسكو (من 26 مارس/ آذار)، الدار البيضاء من (15 أبريل/ نيسان)، بكين (من 1 مايو/ أيار)، شنغهاي (من 4 يونيو/ حزيران)، نيس (من 1 يونيو/ حزيران)، برمنغهام (من 1 يوليو/ تموز)، كوالالمبور (من 1 أغسطس/ آب)، وتايبيه (من 1 أغسطس/ آب).

تعزيز الخطوط العاملة حالياً حسب المناطق

أوروبا

أمستردام: من 14 إلى 19 رحلة أسبوعياً اعتباراً من 2 أبريل (نيسان).

أثينا: إضافة خدمة يومية موسمية لتلبية الطلب صيفاً بين 1 يونيو (حزيران) و30 سبتمبر(أيلول).

بولونيا: من 5 رحلات أسبوعياً إلى خدمة يومية اعتباراً من 1 مايو (أيار).

بودابست: من 5 رحلات أسبوعياً إلى خدمة يومية بحلول 1 يونيو (حزيران).

لندن: بدء الخدمة اليومية الثانية إلى لندن ستانستيد في 1 مايو (أيار). وبذلك تصل عمليات طيران الإمارات في لندن إلى 11 رحلة يومية، بما فيها 6 رحلات يومياً إلى لندن هيثرو، و3 رحلات يومياً إلى لندن غاتويك.

البندقبة: من 5 إلى 6 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 26 مارس (آذار)، ورفع الخدمة إلى يومية اعتباراً من 1 يونيو (حزيران).

أفريقيا

القاهرة: من 25 إلى 28 رحلة أسبوعياً بحلول 29 أكتوبر (تشرين الأول).

دار السلام: من 5 رحلات أسبوعياً إلى رحلة يومية اعتباراً من 1 مايو (أيار).

عنتيبي: من 6 رحلات أسبوعياً إلى رحلة يومية اعتباراً من 1 يوليو (تموز).

أوقيانوسيا (أستراليا ونيوزيلندا)

ستعود رحلات طيران الإمارات إلى أستراليا من دون توقف لمستويات ما قبل الجائحة، إلى سيدني اعتبارًا من 1 مايو (أيار) وإلى ملبورن اعتباراً من 26 مارس (آذار) وبريسبين في 1 يونيو (حزيران).

بريسبين: تبدأ الخدمة اليومية الثانية اعتباراً من 1 يونيو (حزيران) لترتفع خدمة طيران الإمارات إلى 14 رحلة في الأسبوع إلى بريسبين.

كرايستشيرش: استئناف الخدمة اليومية من دبي عبر سيدني اعتباراً من 26 مارس (آذار).

ملبورن: إعادة الخدمة اليومية الثالثة إلى ملبورن اعتباراً من 26 مارس (آذار) عبر سنغافورة. هذا يضيف سعة إلى ملبورن ويعيد الاتصال بين سنغافورة وملبورن. الرحلتان الأخريان من دبي إلى ملبورن من دون توقف.

سيدني: إعادة الخدمة اليومية الثالثة من دون توقف اعتباراً من 1 مايو (أيار).

شرق آسيا

بانكوك: إضافة خدمة يومية خامسة اعتباراً من 1 أغسطس (آب).

بكين: بدء الخدمة اليومية من دون توقف بطائرة بوينج 777-300ER اعتباراً من 15 مارس (آذار)، ترتقي إلى A380 اعتباراً من 1 مايو (أيار). وتبدأ الخدمة اليومية الثانية اعتباراً من 1 سبتمبر (أيلول) بطائرة A380.

هونج كونج: إضافة رحلة يومية من دون توقف اعتباراً من 29 مارس (آذار). وبذلك يرتفع عدد رحلات طيران الإمارات إلى 14 رحلة أسبوعياً، بما في ذلك الخدمة اليومية الحالية عبر بانكوك (دبي- بانكوك- هونج كونج).

كوالالمبور: إضافة خدمة يومية ثالثة اعتباراً من 1 يونيو (حزيران).

طوكيو: استئناف خدمة طوكيو هانيدا برحلة يومية اعتباراً من 2 أبريل (نيسان). وبذلك يصل عدد رحلات طيران الإمارات إلى اليابان إلى 21 رحلة أسبوعياً، بما في ذلك خدمة A380 اليومية إلى طوكيو ناريتا وخدمة البوينج 777-300ER اليومية إلى أوساكا.