طيران الإمارات تسير رحلة يومية ثالثة إلى هونغ كونغ

أعلنت طيران الإمارات عن عزمها تسيير رحلة يومية ثالثة إلى هونغ كونغ، اعتباراً من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر القادم تلبية للطلب المتنامي وتوفيراً لمزيد من المرونة والخيارات والاتصال أمام العملاء.

ومع إضافة الخدمة الثالثة المنتظمة، ستشغل طيران الإمارات رحلتين مباشرتين من دون توقف يومياً إلى هونغ كونغ، إضافة إلى خدمة يومية ثالثة عبر بانكوك.

وستعمل الرحلة الجديدة من دون توقف بين دبي وهونغ كونغ (ئي كيه 382/ 383)، بطائرة بوينغ 777-300ER، بتقسيم الدرجات الثلاث.

واعتباراً من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ستقلع الرحلة “ئي كيه 382” من مطار دبي الدولي في الساعة 3:15 صباحاً، وتصل إلى هونغ كونغ في الساعة 2:30 بعد الظهر، فيما تغادر رحلة العودة “ئي كيه 383” هونغ كونغ في الساعة 6 مساءً، وتصل إلى دبي في الساعة 11:05 ليلاً.

ومن شأن الرحلة اليومية الجديدة أن تعزز خدمات طيران الإمارات الحالية التي تتم برحلتين يومياً بطائرات الإيرباص A380، إحداهما “ئي كيه 380/ 381” من دون توقف، والثانية “ئي كيه 384/ 385” التي تعمل مع توقف قصير في بانكوك.

وستسهل هذه الخطوة اتصال المسافرين بمختلف الوجهات على شبكة طيران الإمارات، بما في ذلك المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وتركيا ومجموعة من الوجهات الأوروبية.

وتشمل الأسواق الرئيسية التي ينطلق منها المسافرون إلى هونغ كونغ كلاً من المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا ووجهات أوروبية عديدة، بما فيها ألمانيا وإيطاليا والبرتغال.

