فريق التحرير by فريق التحرير

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طيران الإمارات تستأنف رحلاتها بمواعيدها المنتظمة

“طيران الإمارات”: تستأنف جميع الرحلات المنتظمة اعتباراً من صباح اليوم السبت 20 أبريل

فريق التحرير by فريق التحرير

تستأنف طيران الإمارات رحلاتها وفقا للمواعيد المنتظمة اعتبارا من صباح اليوم السبت بحسب ما أعلنه رئيس «طيران الإمارات»، السير تيم كلارك، والذي أكد قائلا:”اعتباراً من صباح اليوم، السبت 20 أبريل (نيسان)، عادت جميع رحلاتنا المنتظمة إلى وضعها الطبيعي، وأعدنا حجوزات الركاب الذين كانوا في منطقة الترانزيت بالمطار، وهم الآن في طريقهم إلى وجهاتهم. كما شكّلنا فريق عمل لفرز وجمع وتسليم نحو 30 ألف قطعة من الأمتعة لأصحابها.

وأضاف بالقول:” هذا الأسبوع كان واحداً من أصعب الأوقات على عمليات طيران الإمارات، بعدما تعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة لحالة جوية غير مسبوقة. وعليه، فإنني أتقدم بالاعتذار الشديد لكل واحدِ من عملائنا تأثر بهذه الظروف وتعطلت خطط سفره خلال هذا التوقيت.”

وأوضح أنه: “في يوم الثلاثاء، الموافق 16 أبريل (نيسان)، ضربت عاصفة عاتية دولة الإمارات العربية المتحدة متسببة في هطول أمطار غزيرة بمعدل قياسي يعد الأعلى خلال 75 عاماً، ما أثر على مختلف أوجه الحياة في مختلف المناطق. وظلّ مركزنا الرئيسي في دبي مفتوحاً على مدار الساعة، مع تقليص حركة الرحلات حفاظاً على السلامة، إلا أن المياه التي غمرت الطرق أعاقت قدرة عملائنا والطيارين وأفراد الطاقم والموظفين الأرضيين على الوصول إلى المطار، عدا عن تأثيرها الممتد على حركة الإمدادات الأساسية، مثل الوجبات والمتطلبات الأخرى للرحلات.”

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