فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتأخبار عربية

طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى دمشق اعتبارًا من 16 يوليو

لأول مرة منذ 2012 طيران الإمارات يحط في العاصمة السورية دمشق

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت طيران الإمارات عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق، اعتبارًا من 16 يوليو 2025، وذلك بعد تعليق عملياتها منذ عام 2012. يأتي هذا القرار بعد تقييم شامل وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات.

الرحلات: تاريخ البدء: 16 يوليو 2025. عدد الرحلات الأولي: 3 رحلات أسبوعيًا.

أيام التشغيل الأولية: الإثنين، الأربعاء، الأحد.

زيادة لاحقة: 4 رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من 2 أغسطس 2025 (بإضافة رحلة يوم السبت).

زيادة إضافية: رحلة يوميًا اعتبارًا من 26 أكتوبر 2025. نوع الطائرة: بوينج 777-200LR.

أرقام الرحلات والتوقيتات: رحلة الذهاب (دبي – دمشق): EK 913، مغادرة دبي 12:00 ظهرًا، وصول دمشق 14:10. رحلة العودة (دمشق – دبي): EK 914، مغادرة دمشق 16:30، وصول دبي 20:30.

تدعم هذه الرحلات مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا من توفير ربط جوي حيوي يُحفز الحركة الاقتصادية، ويجذب الاستثمارات، ويفتح قنوات جديدة للتجارة. كما يساهم بربط الجالية السورية بوطنهم من خلال تسهيل سفر أبناء الجالية في الأمريكيتين وأوروبا ودول الخليج إلى سوريا للمساهمة في النهوض الوطني.

تعزيز العلاقات الثنائية:

دعم جهود الإمارات لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع سوريا (حجم التبادل التجاري 680 مليون دولار في 2024، بزيادة 23%). خدمة الركاب: توفير خيارات سفر واسعة عبر شبكة طيران الإمارات التي تضم حوالي 150 وجهة حول العالم.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...