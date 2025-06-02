طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى دمشق اعتبارًا من 16 يوليو

أعلنت طيران الإمارات عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق، اعتبارًا من 16 يوليو 2025، وذلك بعد تعليق عملياتها منذ عام 2012. يأتي هذا القرار بعد تقييم شامل وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات.

الرحلات: تاريخ البدء: 16 يوليو 2025. عدد الرحلات الأولي: 3 رحلات أسبوعيًا.

أيام التشغيل الأولية: الإثنين، الأربعاء، الأحد.

زيادة لاحقة: 4 رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من 2 أغسطس 2025 (بإضافة رحلة يوم السبت).

زيادة إضافية: رحلة يوميًا اعتبارًا من 26 أكتوبر 2025. نوع الطائرة: بوينج 777-200LR.

أرقام الرحلات والتوقيتات: رحلة الذهاب (دبي – دمشق): EK 913، مغادرة دبي 12:00 ظهرًا، وصول دمشق 14:10. رحلة العودة (دمشق – دبي): EK 914، مغادرة دمشق 16:30، وصول دبي 20:30.

تدعم هذه الرحلات مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا من توفير ربط جوي حيوي يُحفز الحركة الاقتصادية، ويجذب الاستثمارات، ويفتح قنوات جديدة للتجارة. كما يساهم بربط الجالية السورية بوطنهم من خلال تسهيل سفر أبناء الجالية في الأمريكيتين وأوروبا ودول الخليج إلى سوريا للمساهمة في النهوض الوطني.

تعزيز العلاقات الثنائية:

دعم جهود الإمارات لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع سوريا (حجم التبادل التجاري 680 مليون دولار في 2024، بزيادة 23%). خدمة الركاب: توفير خيارات سفر واسعة عبر شبكة طيران الإمارات التي تضم حوالي 150 وجهة حول العالم.