طيران الإمارات ترعى دوري كرة السلة الأمريكي بايرادات 500 مليون دولار

أعلنت طيران الإمارات والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية NBA اليوم عن توقيع عقد شراكة تسويقية عالمية لعدة السنوات، أصبحت بموجبها طيران الإمارات شريك الخطوط الجوية العالمية الرسمية للرابطة، مع توقع أن تدر الصفقة إيرادات إعلانية بقيمة 500 مليون دولار سنوياً وفقاً لتقديرات الشركة.

كما ستصبح طيران الإمارات “شريك الاسم” لأول مسابقة لكأس الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية NBA، التي كان اسمها مسابقة كأس “إن-سيزون”. كما أصبحت طيران الإمارات أول شريك على الإطلاق لقمصان الحكام في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وباعتبارها أول شريك اسم، سيصبح اسم المسابقة “كأس طيران الإمارات للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية”، وسوف يظهر شعار واسم الناقلة العالمية على شعار المسابقة الجديدة، إلى جانب الترويج للعلامة التجارية المشتركة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي العالمية للرابطة، واللافتات داخل الملعب خلال مباريات نصف نهائي مسابقة كأس طيران الإمارات للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية ومباريات البطولة بدءاً من الموسم المقبل.

كما سيظهر شعار طيران الإمارات أيضاً على قمصان حكام دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بدءاً من مباراة “كل النجوم 2024 All Star Game”، التي ستقام يوم الأحد 18 شباط / فبراير الجاري.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: “نحن متحمسون للعمل مع أحد أكثر الدوريات الاحترافية المرموقة عالمياً، إذ يشكّل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إضافة قيّمة لمحفظة رعاياتنا، ويتيح لنا التواصل مع قاعدة جماهيرية عالمية واسعة، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث تشكّل اللعبة عنصراً رئيسياً مهما في الثقافة الرياضية”.

من جانبه، قال مارك تاتوم نائب مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية والرئيس التنفيذي للعمليات: “نشارك طيران الإمارات الالتزام بجذب المشجعين في جميع أنحاء العالم بطرق جديدة ومبتكرة. وفيما تواصل كرة السلة انتشارها باعتبارها الرياضة الأسرع نمواً على مستوى العالم، فإن من شأن هذا التعاون أن يسلّط الضوء على إثارة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أمام ملايين المسافرين مع طيران الإمارات كل عام”.

وترعى الشركة، وهي جزء من مجموعة الإمارات المملوكة لحكومة دبي، الرياضات رفيعة المستوى منذ فترة طويلة، بما في ذلك بعض أندية كرة القدم الأكثر شهرة في العالم، إذ يظهر شعار الشركة كراع رئيسي على قمصان أندية مثل ريال مدريد وأرسنال وميلان.

وقال بطرس بطرس المدير التنفيذي لشركة طيران الإمارات خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي للشركة “أعيننا دوما كانت موجهة نحو دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين”.

وحضر هذا الحدث عضو قاعة مشاهير الدوري الأمريكي للمحترفين إيزيا توماس، الذي فاز بالدوري الأمريكي للمحترفين مرتين مع ديترويت بيستونز في عامي 1989 و1990.

وقال مارك تيتوم نائب مفوض البطولة ومسؤول العمليات إن دورة البطولة التي تقام خلال الموسم سيتغير اسمها إلى كأس الإمارات بدوري السلة الأمريكي كما سيظهر شعار الشركة على ملابس الحكام.

ولم يكشف أي من المسؤولين عن قيمة الصفقة، لكن بطرس قال إن الصفقة ستدر إيرادات إعلانية بقيمة 500 مليون دولار سنويا وفقا لتقديرات الشركة.