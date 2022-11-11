سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسطيران

طيران الإمارات: تحويل رحلتين إلى مطار أثينا لإجراء فحص أمني

سامر باطر by سامر باطر

قال متحدث باسم طيران الإمارات لأريبيان بزنس إن رحلة تحمل رقم EK210 كانت متوجهة من أثينا إلى دبي في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، قد عادت إلى مكان توقفها قبل الإقلاع، لإجراء فحص أمني.

وأضاف المتحدث في بيان عبر البريد الإلكتروني أن رحلة أخرى تحمل رقم EK209، عادت إلى أثينا بعد أن كانت متوجهة لمدينة نيو آرك الأمريكية، بولاية نيوجيرسي، بتاريخ أمس أيضا، بناء على طلب من السلطات لإجراء فحص أمني.

“طيران الإمارات تعتذر عن أي إزعاج قد تسبب للمسافرين، ولقد أجرينا إعادة حجز لجميع ركاب الطائرة التي تحمل رقم EK209 للسفر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، ووفرنا إقامة لهم في تلك الليلة.”

طيران الإمارات – بيان عبر البريد الإلكتروني لـ “أريبيان بزنس”

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...