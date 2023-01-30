طيران الإمارات تحلق بوقود مستدام للمرة الأولى في المنطقة

نفّذت طيران الإمارات اليوم رحلة تجريبية بإحدى طائراتها البوينج 777-300ER، العاملة بمحركي GE90، باستخدام وقود طيران مستدام SAF بنسبة 100% في أحد المحركين للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأقلعت الطائرة اليوم الاثنين من مطار دبي الدولي، بقيادة القبطان خالد ناصر أكرم والقبطان فالي فاجيدار، وحلّقت لأكثر من ساعة على طول ساحل دبي.

وتكتسب الرحلة التجريبية بوقود الطيران المستدام 100% أهمية خاصة مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة 2023 “عام الاستدامة”، حيث سيجري خلال العام تسليط الضوء على التزام دولة الإمارات بالبحث عن حلول مبتكرة لمختلف التحديات، مثل الطاقة والتغيرات المناخية وغيرهما من القضايا المتعلقة بالاستدامة. وتساعد الرحلة على إطلاق جهود الصناعة الجماعية لتمكين مستقبل الطيران بوقود مستدام 100%، كما تساهم أيضاً في تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُعدّ الرحلة التجريبية لطيران الإمارات الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعمل بوقود مستدام بنسبة 100%. وتدعم الرحلة جهود لحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث تتطلع الصناعة إلى توسيع نطاق استخدامها هذا النوع من الوقود. كما تساعد في تحسين منهاج التشغيل لعروض الوقود المستدام مستقبلاً، وتدعم أيضاً الاعتمادات المستقبلية، للموافقة على استخدام الوقود المستدام بنسبة 100% لتشغيل الطائرات. وهناك حالياً موافقة على استخدام الوقود المستدام في جميع الطائرات، ولكن فقط مع مزيج يصل إلى 50% من وقود الطائرات التقليدي.

تطوير مزيج من الوقود المستدام

وعملت طيران الإمارات بالتعاون مع شركائها “جي ئي إيروسبيس” وبوينج و”هنيويل” ومجموعة اينوك و”نيست” و”فايرنت” لتطوير مزيج من الوقود المستدام يضاهي خصائص وقود الطائرات التقليدي. وتم إجراء مجموعة من قياس مواصفات وخصائص الوقود الكيميائية والفيزيائية في كل نسبة من المزيج. وبعد عدة اختبارات معملية وتجارب صارمة، توصل الشركاء إلى مزيج بنسبة تعكس خصائص وقود الطائرات. وتم مزج أربعة أطنان من وقود الطيران المستدام، تتألف من 75% HEFA-SPK (إيسترات معالجة مائياً وأحماض دهنية وكيروسين برافيني اصطناعي) مقدّمة من “نيست”، و25% HDO-SAK من Virent (كيروسين عطري اصطناعي) من “فايرنت”. وجرى تزويد أحد محركي الطائرة “جي ئي 90” بالوقود المستدام 100%، في حين زُوّد المحرك الآخر بوقود طيران تقليدي.

مصدر وقود آمن وموثوق

وتوضح الرحلة التجريبية أيضاً صلاحية وقود الطيران المستدام كمصدر وقود آمن وموثوق. وتضيف النتيجة الواعدة لهذه المبادرة أيضاً إلى مجموعة بيانات الصناعة والأبحاث حول خلطات الوقود المستدام بنسب أعلى، ما يمهد الطريق للتوحيد القياسي والموافقة مستقبلاً على وقود مستدام بنسبة 100% كبديل لوقود الطائرات التقليدي، وأعلى بكثير من مزيج الـ50% المعتمد حالياً.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: “هذه الرحلة علامة فارقة بالنسبة لطيران الإمارات وخطوة إيجابية في مجال صناعتنا، حيث نعمل بشكل جماعي لمواجهة أحد أكبر التحديات، وهو الحد من انبعاثات الكربون. كان مشواراً طويلاً لرؤية هذا العرض التوضيحي وإقلاع رحلة طيران بوقود مستدام بنسبة 100%”.

من جانبه، أشاد سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك بهذا الإنجاز، لا سيما أنه يأتي بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” العام 2023 “عام الاستدامة” في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكّد أنه يمثّل خطوة كبيرة نحو الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقيق الحياد المناخي.

وقال نائب الرئيس للمبيعات العالمية والتسويق في الشرق الأوسط في “جي ئي إيروسبيس” عزيز قليلات: “الوقود المستدام بالغ الأهمية لمساعدة صناعة الطيران على الوصول إلى هدفها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفر بحلول عام 2050، كما أن التعاون بين الجهات المعنية في مثل هذا الاختبار لتجربة الوقود المستدام عالمياً سوف يساعدنا على الاقتراب من تحقيق هذا الهدف”.

وقال نائب رئيس بوينج للمبيعات والتسويق في الشرق الأوسط عمر عريقات: “نهنئ طيران الإمارات على هذه الرحلة التجريبية الناجحة باستخدام الوقود المستدام، الذي سيلعب دوراً مهماً في التزام صناعة الطيران بتحقيق صافي انبعاثات صفر بحلول عام 2050، ما يتطلب تعاوناً قوياً بين مختلف أوساط الصناعة. نحن فخورون بشراكتنا مع طيران الإمارات في هذه الاختبارات ونتطلع إلى مزيد من العمل مع شركائنا لتمكين استخدام الوقود المستدام على نطاق أوسع في جميع أنحاء العالم”.