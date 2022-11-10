طيران الإمارات تحقق أرباحاً قياسية بـ 4 مليارات درهم في 6 أشهر

حققت طيران الإمارات أرباحاً قياسية قدرها 4 مليارات درهم، (1,1 مليار دولار) خلال النصف الأول من السنة المالية 2022 – 2023 بين بداية أبريل / نيسان ونهاية أيلول / سبتمبر الماضي، مقارنةً مع خسائر قدرها 5,8 مليار درهم (1,6 مليار دولار) في المدة ذاتها من السنة الماضية.

الايرادات والتكاليف

سجلت إيرادات طيران الإمارات، بما في ذلك الإيرادات التشغيلية الأخرى، 50,1 مليار درهم (13,7 مليار دولار) بنمو نسبته 131% مقارنةً مع إيرادات الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة التي بلغت 21,7 مليار درهم (5,9 مليار دولار).

ويعود هذا التحول الكبير في الأداء إلى الطلب القوي على السفر الدولي عبر مختلف الأسواق، كما يجسد قدرة طيران الإمارات على التخطيط المسبق لتلبية الطلب وتفعيل السعة وجذب العملاء بعروضها القيّمة ومنتجاتها المتميّزة وخدماتها ذات الجودة العالية.

ارتفعت التكاليف التشغيلية لطيران الإمارات بنسبة 73% مع ارتفاع الطاقة الكلية بنسبة 40% نتيجةً لزيادة تكاليف الوقود بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويرجع ذلك أساساً إلى:

زيادة كميات الوقود المستهلكة بنسبة 65% نتيجة النمو الكبير في العمليات الجوية خلال فترة الأشهر الستة حتى نهاية أيلول / سبتمبر.

تضاعف معدل أسعار النفط في تلك الفترة. واستأثر الوقود، الذي كان يشكّل أكبر نسبة في التكلفة التشغيلية لسنوات ما قبل الجائحة، بنسبة 38% من التكلفة التشغيلية في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، مقارنة مع 20% في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

مشاركة بالرمز ورحلات إلى 140 مطاراً

أبرمت طيران الإمارات في الأشهر الستة الأولى من 2022/ 2023 اتفاقيات مشاركة بالرمز واتفاقيات إنترلاين مع 12 شركة طيران، هي: إيرلينك، إيجيان، إيتا إيرلاينز، إير بالتيك، إير كندا، بامبو إيرويز، باتيك إير، فين إير، الخطوط الملكية المغربية، سكاي إكسبريس، صن كانتري إيرلاينز، ويونايتد إيرلاينز.

بحلول 30 سبتمبر 2022، كانت طيران الإمارات تسيّر رحلات ركاب وشحن إلى 140 مطاراً، باستخدام كامل أسطولها من طائرات البوينج 777 و73 طائرة A380.

خلال المدة من 1 نيسان / أبريل وحتى 30 سبتمبر 2022، نقلت طيران الإمارات 20 مليون راكب بنمو نسبته 228%، عن المدة ذاتها من السنة الماضية.

نقلت الإمارات للشحن الجوي 936 ألف طن خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، أي أقل بنسبة 14% من المدة ذاتها من السنة الماضية، ذلك لأن طيران الإمارات أعادت الطائرات التي حولتها للشحن إلى أسطول الركاب.

تخطيط مستقبلي واستجابة سريعة

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: “حققنا هذا الأداء القياسي في الأشهر الستة الأولى من 2022/ 2023 بفضل:

التخطيط المستقبلي.

الاستجابة السريعة.

جهود والتزام مواردنا البشرية الموهوبة.

تسارع عملية تعافي عملياتنا عبر المجموعة.

تخفيف عدد أكبر من الدول قيود السفر أو أزالها.

وأضاف سموه بقوله: “سنواصل خلال الأشهر المقبلة التركيز على إعادة عملياتنا إلى مستويات ما قبل الجائحة وتوظيف المهارات المناسبة لمتطلباتنا الحالية والمستقبلية. ونتوقع أن يظل طلب العملاء عبر أقسام أعمالنا قوياً في النصف الثاني من السنة المالية. ومع ذلك، فإن الأفق لا يخلو من الرياح المعاكسة، ونحن نراقب عن كثب التكاليف التضخمية والتحديات الكلية الأخرى مثل قوة الدولار والسياسات المالية للأسواق الرئيسية”.

93893 موظفاً بنمو 10%

ومواكبةً لنمو السعة والأنشطة التجارية، فقد توسعت قاعدة موظفي مجموعة الإمارات، مقارنةً مع 31 مارس (آذار) 2022، بنسبة 10% ليصل إجمالي أعداد العاملين إلى 93893 في 30 سبتمبر 2022. كما شرعت كل من طيران الإمارات ودناتا في حملات توظيف لدعم المتطلبات المستقبلية.