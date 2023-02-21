احتفالاً بـ”اليوم العالمي للغة الأم”، وهو يوم اليونسكو الذي يكرم أهمية التنوع الثقافي واللغوي للمجتمعات المستدامة ويصادف 21 شباط/فبراير من كل عام، تسلط طيران الإمارات الضوء على مجموعة واسعة من اللغات التي يتحدث بها أفراد أطقم الطائرات متعددو الثقافات، وعلى موقعها الشبكي الشامل والمفصل المترجم إلى 28 لغة، بالإضافة إلى المكتبة الواسعة بمختلف اللغات المتوفرة على نظام الناقلة للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية.

ويستمع ركاب كل رحلة من رحلات طيران الإمارات عبر الإعلان الترحيبي على متن الطائرة لبيانات عن عدد أفراد الطاقم وجنسياتهم واللغات التي يتحدثون بها. وتحرص طيران الإمارات على توظيف أفراد متعددي اللغات، لأن التواصل مع الركاب بلغاتهم الخاصة يمثّل جانباً أساسياً من الضيافة المتميزة للناقلة. وينحدر أفراد أطقم طيران الإمارات من أكثر من 130 دولة ويتحدثون معاً أكثر من 70 لغة.

ويوفر الموقع الشبكي emirates.com معلومات شاملة عن مختلف جوانب تجربة طيران الإمارات، ويمكن للعملاء الاطلاع على المحتوى بـ28 لغة مختلفة بنقرة بسيطة. كما يتوفر تطبيق طيران الإمارات لنظامي iOS وأندرويد بـ19 لغة.

ويتضمن نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي محتوىً ضخماً بأكثر من 40 لغة، من الأفلام إلى المسلسلات التلفزيونية والموسيقى والشعر والبودكاست. كما يوفر مكتبة تحتوي على أكثر من 1900 فيلم بلغات متعددة، مع خيارات لغوية واسعة، بما في ذلك العربية والإنجليزية والهندية والفرنسية والإسبانية والإيطالية واليابانية والكورية والألمانية والبنجابية والأوردية والبنغالية والروسية والماندرين والكانتونية وغيرها الكثير. ويقدم النظام، للذين يفضلون مشاهدة بودكاست أو مسلسل تلفزيوني، أكثر من 500 حلقة من المسلسلات التلفزيونية العربية وبرامج من 29 قناة تلفزيونية من الهند وباكستان. كما يوفر العديد من المسلسلات الكوميدية والدرامية الشهيرة باللغة الإنجليزية مع مجموعة متنوعة مدبلجة بلغات عدة، بما في ذلك الإيطالية والإسبانية واليابانية والألمانية والفرنسية وغيرها. ويمكن للمسافرين زيارة صفحة النظام الترفيهي على موقع emirates.com واختيار أي لغة لمعرفة المحتوى المتاح.

ويوفر النظام الترفيهي لهواة الموسيقى والأغاني نحو 40 ألف أغنية بمختلف اللغات، التي تشمل الكورية والفلبينية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والماندرين والكانتونية، وكذلك البولندية والروسية والأوردية والبنجابية والهندية والسنهالية والتاميلية والماليزية والتايلندية والتركية وغيرها.

أما الركاب الراغبون في تحسين مهاراتهم اللغوية قبل الوصول إلى وجهاتهم، فإن النظام الترفيهي يتضمن وحدة uTalk Language Learning لمساعدتهم على تعلم العبارات الأساسية بلغة جديدة أثناء الرحلات، وهي متوفرة باللغات العربية والإسبانية والروسية واليابانية والألمانية والفرنسية.

وتلتزم طيران الإمارات، التي تعد أكبر ناقلة دولية في العالم وتخدم 140 وجهة في القارات الست، بالتنوع الثقافي واللغوي، وتراعي الفروق الدقيقة للثقافات المختلفة على متن الطائرة بعدة طرق، من تقديم المأكولات المستوحاة من المنطقة إلى احترام الأعراق المختلفة، مثل الصيام أو فترات اتباع نظام غذائي نباتي، إلى الاحتفال بالمناسبات الخاصة على متن الطائرة في عيدي الفطر والأضحى المباركين، وشهر رمضان الكريم، وعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية ورأس السنة القمرية ومهرجان أكتوبر وديوالي.

يذكر أن المؤتمر العام لليونسكو عام 1999 أقر مفهوم اليوم العالمي للغة الأم، ويجري الاحتفال به منذ 23 عاماً. وتؤمن اليونسكو بأهمية التنوع الثقافي واللغوي للمجتمعات المستدامة وتعمل على الحفاظ على الاختلافات في الثقافات واللغات التي تعزز التسامح واحترام الآخرين. وهناك مجتمعات متعددة اللغات ومتعددة الثقافات من خلال لغاتها التي تنقل وتحافظ على المعارف والثقافات التقليدية بصورة مستدامة.