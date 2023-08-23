طيران الإمارات.. أقوى مواسم الصيف على الإطلاق

سجّلت طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، واحداً من أقوى فصول الصيف من حيث حركة المسافرين على الإطلاق، حيث نقلت أكثر من 14 مليون مسافر، بمتوسط ملاءة مقاعد يزيد على 80% عبر شبكتها العالمية بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) 2023.

وتظهر اتجاهات حجوزات طيران الإمارات للأشهر المقبلة طلباً قوياً متواصلاً على السفر الدولي عبر شبكة خطوطها العالمية. كما حافظت دبي على جاذبيتها الكبيرة في أوساط المسافرين خلال أشهر الصيف، حيث قدم مليونا عميل إلى المدينة للاستمتاع بمعالمها وفعالياتها التي تقام على مدار العام. وشملت أهم الأسواق التي قدم منها زوار دبي على رحلات طيران الإمارات خلال أشهر الصيف كلاً من المملكة المتحدة والهند وألمانيا وباكستان والمملكة العربية السعودية والصين ومصر والكويت. وشكّلت العائلات أكثر من 35% من زوار دبي على رحلات طيران الإمارات، وزاد متوسط إقامتهم عن أسبوعين للاستمتاع بالفعاليات والمواقع والمعالم السياحية الرائعة في المدينة.

وتتوقع طيران الإمارات طفرةً أخرى في الطلب على السفر إلى دبي في الموسم الشتوي المقبل، حيث تحتضن المدينة مؤتمرات ومعارض عالمية وفعاليات رياضية ذات مستوى عالمي. واستقبلت دبي بالفعل أكثر من 8.5 ملايين زائر دولي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، بزيادة أكثر من مليون زائر مقارنةً بالمدة ذاتها من العام الماضي.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: “شهدنا هذا الصيف طلباً قوياً على السفر عبر شبكتنا، على الرغم من ارتفاع ضغوط تكلفة المعيشة في العديد من الأسواق، ما يُظهر قيمة وضرورة السفر لدى الناس، سواء للعمل أم السياحة أو الدراسة أو زيارة الأهل والأصدقاء، وكذلك مدى أهمية التواصل جواً بين مختلف المجتمعات عبر العالم”.

وأضاف عدنان كاظم بقوله: “عملت طيران الإمارات مبكراً على استعادة جداول رحلاتها، وقد تعاونا مع شركائنا في الصناعة لضمان استعدادنا لخدمة طلب العملاء وكذلك جذب الزوار من خلال الاعتماد على قاعدتنا الرئيسية دبي. ويسعدنا أن نرى تفضيلاً قوياً لمنتجنا من العملاء في جميع الدرجات، وخصوصاً في الأولى والأعمال. وسوف تواصل طيران الإمارات تقديم أفضل قيمة لعملائنا، من خلال الاستثمار في منتجاتنا وخدماتنا وتغطية شبكة عالمية واسعة”.

ونقلت طيران الإمارات خلال المدة من يونيو (حزيران) وحتى أغسطس (آب) أكثر من 14 مليون مسافر، على نحو 50 ألف رحلة من وإلى 140 مدينة.

توفر طيران الإمارات للمسافرين، بفضل شركائها البالغ عددهم 157 ناقلة جوية وشركة قطارات، وصولاً مريحاً وواسع النطاق يتجاوز امتداد شبكتها العالمية الخاصة، إلى أكثر من 800 مدينة في 100 دولة.

أبرز تطورات عمليات طيران الإمارات هذا الصيف

أطلقت خدمة يومية إلى وجهة جديدة: مونتريال (كندا)

شغّلت رحلات إضافية لتلبية الطلب الصيفي إلى 12 مدينة: أثينا، بريسبين، بانكوك، كوالالمبور، أمستردام، بودابست، بولونيا، المدينة المنورة، جدة، عنتيبي، فينيسيا وشنغهاي.

استأنفت تشغيل طائرات A380 برحلات يومية إلى كل من برمنغهام ونيس وتايبيه وشنغهاي

شغّلت طائرة A380 إلى بالي، ولأول مرة في إندونيسيا

أعلنت عن ترتيبات جديدة وموسعة للرمز المشترك مع الخطوط الجوية الكينية وإير كندا والخطوط الجوية الفلبينية

شغّلت أحدث طائراتها A380 بتقسيم الدرجات الأربع، والتي توفر مقاعد الدرجة السياحية الممتازة إلى كل من سنغافورة ولوس أنجلوس وهيوستن