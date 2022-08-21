طيران اديل يرفع عدد أسطوله إلى 26 طائرة

تسلم “طيران أديل” المملوك بالكامل للمؤسسة العامة للخطوط السعودية مؤخراً طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo، ليرتفع بذلك عدد طائرات الأسطول إلى 26 طائرة حديثة جميعها من طائرات إيرباص 320 ، 15 طائرة من نوع A320neo و 11طائرة A320ceo.

وتعد الطائرة الجديدة و 14 طائرة أخرى كانت قد انضمت خلال العامين الماضيين إلى أسطول الشركة , ضمن عقد تحديث الأسطول الذي تم الإعلان عنه في تموز / يوليو عام 2019 والمكون من 50 طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo عبر الاستحواذ على 30 طائرة وأحقية إضافة 20 طائرة أخرى من ذات الطراز بغرض تلبية الطلب المتزايد على خدماتها والتوسع في عملياتها التشغيلية.

ووصلت الطائرة – التي اختير لها اسم “المئزر” وهو من ألمع النجوم – إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة أمس، حيث تقوم الشركة بتنفيذ برنامج خاص لاستقبال طائرات الأسطول الجديدة، يتضمن توفير كافة المتطلبات والاستعدادات من أبرزها تدريب وتوفير الكوادر البشرية المتخصصة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لطيران أديل كون كورفياتيس أنه من المتوقع أن يصل أسطول طائرات أديل مع نهاية العام المقبل 2023 إلى 32 طائرة جميعها من نفس الطراز”، لافتا الانتباه إلى أن اختيار طراز A320neo جاء بناء على دراسات علمية متخصصة التي أكدت ملاءمتها مع المتطلبات التشغيلية للشركة وتحقيق الهدف في زيادة الرحلات المجدولة والإضافية لمقابلة الطلب المستمر على السفر من وإلى القطاعات الداخلية والدولية .

تجدر الإشارة إلى أن طائرات A320neo تتميز بكفاءة واقتصادية في التشغيل ومستويات عالية من الراحة في الأجواء، وتخفيض استهلاك الوقود بـ 20% أقل من منافسيها، كما تقل تكاليف صيانة هيكلها بنسبة 5 %، إضافة إلى انخفاض تكاليفها التشغيلية بنسبة 14%.

وتمتاز بمستويات منخفضة من الانبعاثات مما يجعلها صديقة للبيئة وذات قدرة على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، بالإضافة إلى السعة المقعدية للطائرة الجديدة التي تبلغ 186 مقعداً .

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