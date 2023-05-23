فادي طنّوس by فادي طنّوس

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طيران أديل تعتزم تسيير 182 رحلة دولية لنقل 35 ألف حاج إلى السعودية

فادي طنّوس by فادي طنّوس
طيران أديل

أعلنت شركة “طيران أديل” الذراع الاقتصادي لمجموعة الخطوط السعودية عن وصول أولى رحلاته الخاصة بنقل الحجاج لهذا العام إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وعلى متنها (328) حاجًّا وحاجة، قادمين من مطار كالكتا في الهند.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة “طيران أديل”، كون كورفياتيس، عن سعادته بوصول أولى طلائع رحلات الحجاج، مشيراً إلى أن خطة الشركة لحج هذا العام تتضمن نقل ما يزيد عن 35 ألف حاج على متن أكثر من 182 رحلة دولية.

وأكد كورفياتيس، أنه تم تخصيص فريق عمل ومتابعة مؤهل يضم ممثلين من جميع القطاعات التشغيلية داخل الشركة يعملون على مدار الساعة، بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية العاملة في المطارات بهدف جعل رحلات الحجاج سهلة وميسرة.

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