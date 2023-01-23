طيران أديل السعودية تقدم عرضاً لرحلاتها الداخلية بـ 55 ريال

أعلنت شركة طيران أديل السعودية، اليوم الإثنين، عن عرض ترويجي استثنائي لرحلاتها الداخلية ابتداءً من اليوم الإثنين 23 يناير/كانون الثاني 2023 بسعر يبدأ من 55 ريالاً (15 دولاراً) للاتجاه الواحد.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران أديل كون كورفياتيس، بحسب وسائل إعلام سعودية، “نسعد دائماً بتقديم أفضل العروض وأفضل الخدمات لعملائنا بالإضافة لتقديم مزيد من الوجهات للعملاء فقد وصلت وجهات طيران أديل إلى 27 وجهة داخلية وخارجية ونقلنا أكثر من 18 مليون مسافر منذ التأسيس”، منذ ست سنوات.

وأضاف أن خطة الشركة التوسعية تهدف إلى تنمية حركة السفر داخلياً ودولياً وربط المملكة برحلات جوية يومية وبأسعار مناسبة من خلال شعار “سافر يومياً بأقل الأسعار”.

وقالت طيران أديل إنه تشجيعاً للتخطيط المبكر للسفر، يمكن للضيوف الاستفادة من العرض بالحجز قبل 55 يوماً من تاريخ السفر وذلك حتى حجز كافة المقاعد المحددة.

ويمكن الاستفادة من العرض عبر الحجز من الموقع الإلكتروني لطيران أديل (www.flyadeal.com)، إضافة إلى تطبيقات الأجهزة الذكية، التي تقدم من خلالها باقات متنوعة من الخدمات، لتمكين الضيوف من إنجاز جميع الخدمات الإلكترونية، وإنهاء إجراءات السفر.

وتأسست شركة أديل للطيران الاقتصادي في أبريل/نيسان 2016، وهي شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ذات استقلالية تامة عن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، وانطلقت أولى رحلاتها الجوية في مطارات السعودية بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة الـ 87 أي يوم 23 سبتمبر/أيلول 2017.