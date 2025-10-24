طيران أديل الأقل شكاوى ومطار الملك خالد الأفضل دوليًا بمؤشر الهيئة العامة للطيران

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر سبتمبر 2025، كاشفةً عن الأداء التنافسي للناقلات الجوية والمطارات في معالجة شكاوى المسافرين، والبالغ إجماليها (2399) شكوى على الناقلات الجوية. وحلت أديل في المرتبة الأولى بأقل عدد من الشكاوى، بمعدل 38 شكوى لكل 100,000 مسافر، وبمعدل حل سريع بلغ 98%، وجاءت طيران ناس بالمرتبة الثانية، بمعدل 43 شكوى لكل 100,000 مسافر، وبمعدل حل بلغ 100%. – الخطوط الجوية العربية السعودية: احتلت المرتبة الثالثة، بمعدل 54 شكوى لكل 100,000 مسافر، وبمعدل حل بلغ 90%. وبحسب بيان الهيئة جاءت أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر سبتمبر عن الرحلات أولًا، ثم خدمات الأمتعة، ثم التذاكر. وأشارت الهيئة، إلى حصول مطار الملك خالد الدولي بالرياض على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته (0.4%) لكل (100) ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على (6) ملايين مسافر سنويًا، وبواقع (15) شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى (100%). وحصل مطار أبها الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن (6) ملايين مسافر سنويًا بما نسبته (1%) لكل (100) ألف مسافر بواقع 4 شكاوي، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى (100%)، وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار شرورة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته (6%) لكل (100) ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى (100%).

وأبانت هيئة الطيران المدني، أنَّ إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة؛ يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِّ شكاوى عملائهم، ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلًا عن تعزيز الشفافية، وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات

مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات وفقاً لعدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين خلال شهر سبتمبر 2025.#الطيران_المدني pic.twitter.com/W9HM6AJJmh — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) October 22, 2025