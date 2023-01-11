طيار غو فيرست ترك 55 راكباً على المدرج وأقلع بطائرته

أقلع طيار من شركة “غو فيرست” بطائرته من مطار بنجالور الهندي متجهاً إلى نيودلهي دون أن ينتظر ركوب 55 راكبا كانوا على على المدرج في طريقهم للصعود إلى الطائرة.

وقالت قناة “نيودلهي تي في” الإخبارية إن 55 راكباً كانوا في الحافلة على المدرج حين غادرت طائرتهم التابعة لشركة “غو فيرست” بسبب بعض سوء التواصل بين الطاقم الأرضي وطاقم الطائرة.

وأعرب الركاب عن انزعاجهم وسخطهم من الحادث وكيف أن الطائرة تقلع دون التأكد من وجود جميع الركاب على متنها.

ونشر العديد من الركاب صوراً لتذكرة الصعود إلى الطائرة مستغربين من أن خطأ مثل هذا حصل، وللأهمال الفظيع الذي حدث.

Flight G8 116 (BLR – DEL) flew leaving passengers on ground! More than 50 passengers on 1 bus was left on ground & flight took off with just passengers of 1 bus on boarded. Is @GoFirstairways @JM_Scindia @PMOIndia

operating in sleep? No Basic checks. pic.twitter.com/QSPoCisIfc — Satish Kumar (@Satishk98130718) January 9, 2023

وقال سوميت كومار ، أحد الركاب ، لقناة إن دي تي في الإخبارية:” كان الموظفون الأرضيون يتحققون مما إذا كانت الرحلة قد أقلعت”.

مشيراً إلى أن “قالوا لنا في البداية إن الطائرة ستعود. لكن ذلك لم يحصل”.

Most horrifying experience with @GoFirstairways

5:35 am Boarded the bus for aircraft

6:30 am Still in bus stuffed with over 50 passengers, driver stopped the bus after being forced.

Flight G8 116 takes off, leaving 50+ passengers.

Heights of negligence! @DGCAIndia — Shreya Sinha (@SinhaShreya_) January 9, 2023

غو فيرست تعتذر

واعتذر متحدث باسم شركة الطيران “غو فيرست” عن الخطأ وأشار إلى أن التحقيق جار بشأن الواقعة، وقال إن هناك 53 راكباً تم نقلهم على رحلة لاحقة خاصة بشركة طيران مختلفة، في حين اختار اثنان من الركاب استرداد قيمة الرحلة.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا” أنه تم استضافة الركاب على متن رحلة طيران أخرى إلى دلهي بعد مرور نحو 4 ساعات، فيما سبقتهم أمتعتهم على الرحلة الأصلية.

وقال مسؤول في هيئة تنظيم الطيران في الهند ، المديرية العامة للطيران المدني ، “سعت للحصول على تقرير من شركة الطيران وستتخذ الإجراء المناسب”.

هذا الحادث هو الأحدث في سلسلة من الشكاوى الأخيرة ضد شركات الطيران في الهند.