روى طيار في البحرية الملكية كيف سقط بمقاتلة “إف-35“، وحطمها في البحر أثناء محاولته الإقلاع من على متن حاملة الطائرات “كوين إليزابيث” بحسب بي بي سي لكنه تمكن من القفز منها قبل ثوان حاسمة وذلك في فيلم وثائقي يوثق فشله وعيوب المقاتلة وكيف تسبب نسيان قطعة غطار بتحطم الطائرة.

وزعم أن نظام قفز المقعد في الطائرة هو الأكثر تطورا في العالم، وذلك بعد أن توصل تحقيق رسمي أن سبب سقوط الطائرة هو فقدان العزم المفاجئ بسبب نسيان غطاء للطائرة فوق منفذ سحب الهواء في المقاتلة النفاثة.

وقال إنه حاول الضغط على الفرامل لكن ذلك لم ينجح فسقطت المقاتلة F-35B التي يزيد ثمنها عن 120 مليون دولار وذلك أمام السواحل المصرية في البحر الأبيض المتوسط في نوفمبر 2021.

طيار بريطاني يروي كيف سقط بمقاتلة F-35 ثمنها 100 مليون جنيه أمام السواحل المصرية pic.twitter.com/HVX1MMOBkB — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) February 23, 2023

وأوضح قائلا إنه كان يعلم أنه سيهوي من فوق حاملة الطائرات الملكة إليزابيث HMS Queen Elizabeth وغرقت المقاتلة في قاع البحر الأبيض المتوسط ولكن الطيار نجا الطيار بصعوبة.

ووصف الطيار الملقب بـ هوكس كيف تمكن من الخروج بالضغط على زر قاذف المقعد قبل ثوان من سقوط المقاتلة في اللحظة الحاسمة التي قفز من الطائرة فيها قبل أن تلامس الماء.

ولم يذكر التحقيق من نسي رفع غطاء الطائرة والذي تسبب بتحطمها وفشل إقلاعها الكامل، والذي تسبب بعمليات بحث محمومة لانتشالها خوفا على أسرار عسكرية فيها وابرزها أن تقنية التخفي شديدة الحساسية الخاصة. وأظهرت لقطات مسربة أن الطائرة المقاتلة الأمريكية الصنع تعطلت أثناء محاولتها الإقلاع من مدرج حاملة الطائرات، مما أجبر الطيار على القفز منها.

وجرى لاحقا القبض على أحد عناصر البحرية الملكية الذي يُعتقد أنه أحد أفراد الطاقم بعد تسريبه لقطات للحادث.

وجرى انتشال حطام المقاتلة في وقت لاحق في شهر ديسمبر على عمق حوالي 1600 متر من سكح البحر واستغرق الأمر أسبوعين ليتم انتشالها. أدى الحادث النادر إلى خسارة المملكة المتحدة لواحدة من أكثر 24 طائرة حربية تطورا وكانت واحدة من ثماني طائرات مقاتلة من طراز F-35 رست على حاملة الطائرات.

Leaked video in UK shows F-35 falling off aircraft carrier https://t.co/Of9lngBi6l pic.twitter.com/3AvImRpAtZ — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 30, 2021