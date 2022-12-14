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طوله 2 متر و51 سم: ما هي أمنية أطول رجل في العالم في عيد ميلاده؟

المواطن التركي سلطان كوسن "أطول رجل في العالم" له أمنية بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الأربعين، فما هي؟
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يتمنى المواطن التركي سلطان كوسن “أطول رجل في العالم” الحصول على سيارة تناسب طوله بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الأربعين. وُلد كوسن عام 1982 في قرية “دده” بقضاء ديريك بولاية ماردين في جنوب شرق تركيا، وبدأ في النمو بسرعة منذ بلوغه التاسعة.

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رقم قياسي

وقد دخل كوسن موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2009 بـ:

  • طول 2 متر و51 سم
  • بلغ طول يده 27.5 سم
  • وقدمه 36.5 سم
  • نجح في الاحتفاظ بالرقم القياسي الذي أحرزه طيلة السنوات الـ 13 الماضية

المهام اليومية

يصعب على شخص يوصف بأنه الأطول في العالم تأدية المهام اليومية التي تعتبر بسيطة لغالبيتنا، كما أن الأشياء من حوله تبدو في منتهى الصغر.

صعوبات

ولعل أبرز الصعوبات التي يواجهها سلطان هي:

  • العثور على ملابس ملائمة
  • العثور على احذية ملائمة
  • كما يجد صعوبة في ركوب السيارات ذات الحجم المألوف

تعليق الستائر

ويتمتع سلطان بشخصية إيجابية في تعامله مع مواقف الحياة المختلفة ولطالما تقبل أضواء الشهرة التي لحقته برحابة صدر. ويمزح سلطان قائلاً إن طول القامة له العديد من الإيجابيات مثل القدرة على تعليق الستائر بسهولة.

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