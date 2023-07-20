طوق أمني وَتنظيم عالي الدّقة يرافق كسوة الكعبة المشرفة

في أحدث فيديو لمشاهد دخول كسوة الكعبة المشرفة الجديدة ظهر خلاله مشهد لطوق أمني وَسط تنظيم عالي الدّقة يرافق كسوة الكعبة المشرفة وهي في طريقها إلى صحن المطاف.

و تمت مساء أمس، بمكة المكرمة عملية استبدال كسوة الكعبة المشرفة وسط حفاوة بالغة في مشهد يأسر العيون و القلوب إجلالا وتعظيما لقبلة المسلمين.



ويتكرر مشهد استبدال كسوة الكعبة المشرفة كل عام، ويحظى أول بيت وضع للناس في الأرض “الكعبة المشرفة” بالتعظيم منذ وضع قواعده سيدنا إبراهيم الخليل وابنه سيدنا إسماعيل عليهما السلام بأمر من الله عز وجل، ولم تنل بقعة في الدنيا ما نالته الكعبة المشرفة من المحبة و التقديس والإجلال فإلى شطرها يولي المصلون وجوههم و إلى رحابها تهوى أفئدة العابدين.





