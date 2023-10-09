طوفان الأقصى… ارتفاع سعر النفط 4% وخسارة شركات الطيران

طوفان الأقصى، العملية النوعية التي نفذها الفلسطينيون في إسرائيل وما تبعها من خطوات تصعيدية بين الجانبين، أدّت إلى زيادة أسعار النفط بنسبة 4 بالمائة، كما تعرضت شركات الطيران إلى خسارة في أسهمها اليوم الإثنين.

وارتفع خام برنت 3.24 دولار، أو 3.8٪، إلى 87.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 11 صباحا بالتوقيت الشرقي (بتوقيت جرينتش)، بينما كان خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 86.19 دولار للبرميل، بزيادة 3.40 دولار أو نحو 4.1٪، بحسب وكالة الأنباء رويترز

ونقلت شبكة بي بي سي عن محلل الطاقة سول كافونيك تخوفه من تعرض ثلاثة بالمائة من إمدادات النفط العالمية للخطر إذا شمل الصراع إيران. كما نقلت الشبكة توقع كارولين باين، كبيرة الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس، بارتفاع النفط في الربع الأخير من العام الجاري، بسبب زيادة الطلب خلال تلك الفترة.

طوفان الأقصى… شركات الطيران الخاسرة الأكبر

وأكدت صحيفة الجارديان أن شركات الطيران من بين أكبر الشركات الخاسرة في سوق الأسهم صباح يوم الاثنين، حيث تأثر السفر الجوي الدولي بالفعل بالحرب. وانخفض سعر سهم مجموعة الخطوط الجوية الدولية المالكة للخطوط الجوية البريطانية بنسبة 3.4٪، بينما انخفض سهم إيزي جيت بنسبة 4٪. وخسر سهم فرانس-كيه.إل.إم المدرجة في باريس 4.5 في المئة، وخسر سهم لوفتهانزا الألمانية 3 في المئة.

شركات الطيران التي أوقفت رحلاتها إلى مطار بن غوريون

وأوقفت عدة شركات طيران رحلاتها إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، مركز السفر الدولي الرئيسي في إسرائيل، مثل شركات الطيران الأمريكية يونايتد ودلتا وأمريكان وطيران كندا ولوفتهانزا الألمانية والخطوط الجوية الفرنسية.

تعديل أوقات المغادرة للخطوط الجوية البريطانية

وعدلت الخطوط الجوية البريطانية أوقات المغادرة، وقالت إن العملاء يمكنهم تغيير تواريخ سفرهم مجانا، حسبما ذكرت بلومبرج. وتم إلغاء نحو 16٪ من الرحلات الجوية من وإلى بن غوريون يوم الاثنين، وفقا لشركة البيانات FlightAware.

ارتفاع سهم BAE Systems

وارتفع سهم BAE Systems بنسبة 4.4٪، مما يجعله أكبر ارتفاع على مؤشر FTSE 100. تصنع الشركة مجموعة واسعة من الأسلحة، من الدبابات والطائرات المقاتلة إلى الذخيرة والصواريخ. وارتفع سهم شركة صناعة الدبابات الألمانية راينميتال بنسبة 6.2٪، بينما ارتفعت شركة الدفاع والفضاء الإيطالية ليوناردو بنسبة 5.7٪.

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1٪، حيث اشترى المستثمرون أصول الملاذ الآمن التقليدية.

انخفاض للشيكل الإسرائيلي

وتدخل البنك المركزي الإسرائيلي لدعم عملته بعد أن انخفض الشيكل إلى أدنى مستوى له في ثماني سنوات، مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات المبكرة.