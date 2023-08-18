طليق بريتني سبيرز يطالب باحترام خصوصيتهما

طالب عارض الأزياء الأميركي من أصل إيراني سام اصغري طليق مغنية البوب بريتني سبيرز الجميع باحترام خصوصيتهما وعدم نشر الشائعات العبثية والكلام المغرض، وذلك بعدما انتشرت الكثير من الأكاذيب حول أسباب انفصالهما في الساعات الماضية بعد تقارير عن ابتزازه لها بكشف أسرار حياتها العاطفية.

وأوضح اصغري في بيان مقتضب نشره عبر خاصية “ستوري” على حسابه في إنستغرام أنه وبريتني قررا إنهاء رحلتهما معاً، مؤكداً أنه يتمنى لها الأفضل، وأنهما سيتمسكان بالحب والاحترام لبعضهما البعض دائماً.

وأشار إلى أن الأمور السيئة أو “القذرة” تحدث، عادة في الحياة، وطالب وسائل الإعلام بالرفق ومراعاة مشاعر الآخرين، على أقل تقدير.

في المقابل لا تزال بريتني سبيرز ملتزمة بالصمت حول القضية، ولم يدلِ فريقها القانوني بأي تعليق.

وكانت وثيقة مقدمة إلى محكمة لوس أنجلوس العليا، أظهرت يوم الأربعاء الماضي أن أصغري تقدم بطلب طلاق من النجمة الأميركية بعد 14 شهراً فقط من زواجهما العام الماضي إثر رفع الوصاية القانونية عنها.

كما بينت تلك الوثيقة أن أصغري (29 عاماً) أرجع سبب طلب الطلاق إلى “خلافات لا يمكن تخطيها”. فيما يسعى للحصول على نفقة من سبيرز، طالباً أيضا أن تسدد الرسوم القانونية للقضية، حسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وتزوج اصغري وسبيرز في حزيران/يونيو 2022 بعد مواعدة استمرت ما يقرب من 6 سنوات. وهو مدرب شخصي وممثل ظهر في مسلسل “بلاك مانداي” أو (الاثنين الأسود).

وهذا الطلاق هو الثالث لسبيرز. فقد تزوجت سابقا من ألكسندر، صديق طفولتها، بحفل مفاجئ في لاس فيغاس عام 2004، لكن الزواج تم إبطاله بعد فترة وجيزة.

ثم بعد ذلك بتسعة أشهر، تزوجت من الراقص كيفن فيدرلاين وأنجبت منه طفلين. وانتهى هذا الزواج بالطلاق عام 2007.